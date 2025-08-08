Έμινεμ: Αποκάλυψε σε ντοκιμαντέρ πότε... έκοψε μαχαίρι τα ναρκωτικά

Ο διάσημος ράπερ μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με τον εθισμό

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Το Lose Yourself ίσως είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Έμινεμ παγκοσμίως
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Έμινεμ, ένας από τους πιο επιδραστικούς ράπερ όλων των εποχών, έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη σε νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του με τίτλο Stans, που έκανε πρεμιέρα στις ΗΠΑ την Πέμπτη 7 Αυγούστου. 

Θρήνος για τον Eminem - «Έχασε» τη μητέρα του

Στο ντοκιμαντέρ, μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τη μάχη του με τον εθισμό, αποκαλύπτοντας μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του και τη στιγμή που αποτέλεσε την αφορμή για να ζητήσει βοήθεια. 

Τεράστιο hit του Έμινεμ το The Real Slim Shady

Ο καλλιτέχνης, γνωστός κατά κόσμον ως Marshall Mathers, περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο τον φαύλο κύκλο στον οποίο είχε παγιδευτεί. «Έπεφτα ψυχολογικά, οπότε έπαιρνα περισσότερα χάπια. Μετά, η ανοχή σου γίνεται τόσο μεγάλη που καταντάς να μην αντιδράς στην υπερδοσολογία», είπε. Αυτή η διαρκής κι επικίνδυνη χρήση ουσιών τον οδήγησε σε μια σχεδόν μοιραία υπερβολική δόση το 2007.

Ο Έμινεμ στα βραβεία του MTV το 2000

Ο Έμινεμ στα βραβεία του MTV το 2000 /Φωτογραφία AP Images/Suzanne Plunkett

«Ξύπνησα στο νοσοκομείο χωρίς να γνωρίζω τι είχε συμβεί, ακινητοποιημένος κι έχοντας σωλήνες παντού», θυμήθηκε . Η εμπειρία αυτή τον συγκλόνισε κι αποτέλεσε μια πρώτη, ισχυρή προειδοποίηση. «Όταν επέστρεψα στο σπίτι, είπα στον εαυτό μου "φίλε, πρέπει να κάνω κάτι. Ένιωθα ότι θα πέθαινα"» πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την απόλυτη ανάγκη για αλλαγή.

Έμινεμ: Η στιγμή της αφύπνισης

Η πραγματική αφύπνιση όμως δεν ήρθε από τον φόβο του θανάτου, αλλά από κάτι πολύ πιο προσωπικό και βαθύ: την ενοχή για την κόρη του, Hailie Jade. Ο Έμινεμ αποκάλυψε πως η καθοριστική στιγμή ήταν όταν έχασε ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή της. «Μου έφεραν ένα βίντεο επειδή έχασα το πρώτο ρεσιτάλ κιθάρας της Hailie. Το είδα κα έβαλα τα κλάματα. Ένιωσα συντριπτική ενοχή. Σκεφτόμουν "Θεέ μου, γιατί το έχασα αυτό"».

Τεράστια επιτυχία το Stan του Eminem, έκανε παγκόσμια σταρ την τραγουδίστρια Dido

Αυτή η στιγμή ήταν που τον οδήγησε σε μια βαθιά αυτοκριτική κι αναθεώρησης. «Θες να τα χάσεις όλα; Αν δεν μπορείς να το κάνεις για τον εαυτό σου… τουλάχιστον κάν’ το για εκείνους», σκέφτηκε. Η αγάπη του για την κόρη του έγινε η κινητήριος δύναμη για να ζητήσει βοήθεια και να ξεκινήσει το δύσκολο ταξίδι της ανάρρωσης.

Δύσκολες ώρες για τον Eminem - Πρώην του πήγε να βάλει τέλος στη ζωή της

Ο Έμινεμ στο δικαστήριο το 2001

Ο Έμινεμ στο δικαστήριο το 2001 /Φωτογραφία AP Images/Paul Sancya

Έμινεμ: Η πορεία προς την ανάρρωση

Από τον Απρίλιο του 2008, ο Έμινεμ είναι νηφάλιος. Η πορεία του προς την ανάρρωση δεν ήταν εύκολη, αλλά την αποτύπωσε με τρόπο μοναδικό μέσα από την τέχνη του. Το άλμπουμ του Relapse το 2009 ήταν η μουσική καταγραφή αυτής της δύσκολης περιόδου και της αρχής της αναγέννησής του.

Το Crack A Bottle είναι μία από τις επιτυχίες του άλμπουμ Relapse

Η προσωπική του νίκη γιορτάστηκε δημόσια τον περασμένο Απρίλιο, όταν με ανάρτησή του στο Instagram, μοιράστηκε με τους θαυμαστές του το γεγονός ότι συμπλήρωσε 16 χρόνια νηφαλιότητας. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, κρατούσε με περηφάνια το αναμνηστικό κέρμα που συμβολίζει αυτό το τεράστιο επίτευγμα.

