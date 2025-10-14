Δύσκολες ώρες για τη Βικτώρια Καρύδα: Πέθανε η μητέρα της

Επτά χρόνια μετά τη δολοφονία του συζύγου της, Γιάννη Μακρή, η Βικτώρια Καρύδα βυθίστηκε ξανά στο πένθος.

Το μοντέλο που γνωρίσαμε μέσα από το My Style Rocks στον ΣΚΑΪ πριν κάποια χρόνια, έχασε την πολυαγαπημένη της μαμά. Το δυσάρεστο γεγονός γνωστοποίησε η ίδια μέσα από το προσωπικό της προφίλ στο Instagram.

Ανήρτησε αρχικά ένα στιγμιότυπο της μητέρας της και στη συνέχεια, δύο φωτογραφίες από το τελευταίο «αντίο».

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασε η Βικτώρια Καρύδα:

Βικτώρια Καρύδα: Tα παιδιά έμαθαν από το ίντερνετ πώς πέθανε ο πατέρας τους

«Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα στην εποχή μας. Έχουν μπει στο διαδίκτυο και έχουν μάθει πώς πέθανε ο πατέρας τους. Το γνωρίζουν εδώ και τέσσερα χρόνια. Ήταν σοκ για μένα, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να μάθουν και την αλήθεια», αποκάλυψε η Βικτώρια Καρύδα πριν καιρό για τη δολοφονία του άντρα της.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2023, επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας στον 33χρονο Βούλγαρο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του επιχειρηματία Γιάννη Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018. Αντιθέτως, ο 37χρoνος αδελφός του καταδικασθέντος, που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 10 ετών για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αθωώθηκε, κατά πλειοψηφία, λόγω αμφιβολιών.