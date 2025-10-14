Opel Βελμάρ: FRONTERA DAYS με το ολοκαίνουργιο μοντέλο

Το test drive και το μεγάλο δώρο

Opel Βελμάρ: FRONTERA DAYS με το ολοκαίνουργιο μοντέλο
Η Opel Βελμάρ καλωσορίζει το ολοκαίνουργιο Opel Frontera στα FRONTERA DAYS, από τις 10 έως τις 19 Οκτωβρίου, στις εκθέσεις Βελμάρ στην Αθήνα και την Κρήτη.Η Opel Βελμάρ προσκαλεί τους λάτρεις των 4 τροχών να γνωρίσουν από κοντά και να οδηγήσουν το ολοκαίνουργιο Opel Frontera σε ένα δεκαήμερο αποκλειστικά αφιερωμένο στο πιο σύγχρονο και ευέλικτο μοντέλο της χρονιάς.

Έως τις 19 Οκτωβρίου, η Opel Βελμάρ υποδέχεται το νέο SUV της Opel, που ξεχωρίζει για τους εντυπωσιακούς χώρους, τη δυνατότητα επιλογής 5 ή 7 θέσεων, το δυναμικό design και φυσικά, τη Γερμανική αξιοπιστία.Κατά τη διάρκεια των FRONTERA DAYS, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο Opel Frontera, να το οδηγήσουν και να επωφεληθούν από τις προνομιακές τιμές που ισχύουν αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ενέργειας!

Επιπλέον, όσοι πραγματοποιήσουν Test Drive με το νέο Frontera, συμμετέχουν αυτόματα σε μεγάλη κλήρωση, με δώρο ένα Opel Frontera για έναν ολόκληρο χρόνο, εντελώς δωρεάν

