Πέθανε σε ηλικία 51 ετών βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής

Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας

Πέθανε σε ηλικία 51 ετών βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής
Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής της Soul και R&B D'Angelo, πέθανε από καρκίνο στο πάγκρεας, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ.

Πέθανε σε ηλικία 51 ετών βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής

Ο τραγουδιστής-στιχουργός του Brown Sugar έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με πηγές από το οικογενειακό του περιβάλλον και τον πρώην μάνατζέρ του, Kedar Massenberg.

Ο D'Angelo ήταν ένα μοναδικό ταλέντο που συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως ο Jay-Z, ο Snoop Dogg και ο Q-Tip ... αφού έκανε εντυπωσιακή είσοδο στη μουσική σκηνή το 1995 με το ντεμπούτο άλμπουμ του, Brown Sugar.

Πέθανε σε ηλικία 51 ετών βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής

Κέρδισε 4 βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων το Καλύτερο Άλμπουμ R&B για το Voodoo το 2001 και το Black Messiah το 2016. Επίσης, τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού R&B το 2016 για το Really Love και με το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας R&B για το Untitled (How Does It Feel).

Ακόμα και πριν από τη νίκη στα Grammy, το How Does It Feel άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική και στις μνήμες των μαθητριών για το εμβληματικό του βίντεο, στο οποίο ο τραγουδιστής εμφανιζόταν μόνος του μπροστά σε μαύρο φόντο, φαινομενικά εντελώς γυμνός.

Πέρσι, ο Raphael Saadiq είχε δηλώσει στο podcast Rolling Stone Music Now ότι ο D'Angelo ετοίμαζε ένα νέο άλμπουμ, λέγοντας: «Είναι ενθουσιασμένος ... δουλεύει πάνω σε έξι κομμάτια αυτή τη στιγμή και φαίνεται πολύ ενθουσιασμένος».

Πέθανε σε ηλικία 51 ετών βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής

Ο τραγουδιστής αφήνει πίσω του δύο γιους και μία κόρη. Η μητέρα του πρώτου του γιου ήταν η τραγουδίστρια Angie Stone, η οποία έχασε τη ζωή της πριν λίγους μήνες σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

