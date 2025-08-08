Κατερίνα Παπουτσάκη: Κορμάρα, μαυρισμένη και με τέλειο λευκό μπικίνι!

Δείτε απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξη της Κατερίνας Παπουτσάκη στο «Καλύτερα Δε Γίνεται»

Τις καλοκαιρινές της στιγμές μαζί με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο απολαμβάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η γνωστή ηθοποιός και - πια- τραγουδίστρια, απολαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα μαζί με τον αγαπημένο της και μέσα από το προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις διακοπές τους, τα μαγιό της και το μαύρισμά της.

Στη νέα της ανάρτηση πόζαρε φορώντας ένα λευκό μπικίνι που αναδείκνυε τη γυμνασμένη σιλουέτα της αλλά και το εντυπωσιακό της μαύρισμα.

Σε κάποιες άλλες φωτογραφίες πόζαρε με μωβ μαγιό μαζί με τον σύντροφό της, έχοντας πάει για ψάρεμα ενώ ανέβασε και μια selfie τους, όπου χαμογελούσαν στον φακό.

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασε η Κατερίνα Παπουτσάκη: