Κατερίνα Παπουτσάκη: Κορμάρα, μαυρισμένη και με τέλειο λευκό μπικίνι!

Η νέα selfie με τον σύντροφο της

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 23:40 Tζένη Θεωνά: Με κόκκινο μπικίνι στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της
08.08.25 , 23:16 Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία χωρίς μακιγιάζ στις διακοπές της
08.08.25 , 23:01 Έμινεμ: Αποκάλυψε σε ντοκιμαντέρ πότε... έκοψε μαχαίρι τα ναρκωτικά
08.08.25 , 22:35 Κόλαση φωτιάς: Τεράστιο το μέτωπο - Σε Παλαιά Φώκαια και Θυμάρι οι φλόγες
08.08.25 , 22:21 Κατερίνα Παπουτσάκη: Κορμάρα, μαυρισμένη και με τέλειο λευκό μπικίνι!
08.08.25 , 22:17 Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ  Ρούμπιο
08.08.25 , 22:09 Νέα καταγγελία για «γαλάζιο κτηνοτρόφο» και επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
08.08.25 , 22:05 Τζακ Νίκολσον: Συνελήφθη ο εγγονός του για ενδοοικογενειακή βία
08.08.25 , 21:30 Βαλαβάνη - Μόργκαν: «Λιώνουν» από έρωτα για τον ενός μήνα γιο τους
08.08.25 , 21:20 Ηλεία: Φωτιά στη θέση Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία – Κίνδυνος για το χωριό
08.08.25 , 21:05 «Έχω υπάρξει αποτυχημένη πανελίστρια, η τηλεόραση είναι απρόβλεπτος χώρος»
08.08.25 , 21:00 Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες πριν φύγει από τη ζωή - Τη Δευτέρα η κηδεία
08.08.25 , 20:41 Δήμητρα Αλεξανδράκη: Φωτογραφίζεται τόπλες στις διακοπές της
08.08.25 , 20:33 Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα
08.08.25 , 20:11 Σε ύφεση η φωτιά στην Κεφαλονιά:
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξη της Κατερίνας Παπουτσάκη στο «Καλύτερα Δε Γίνεται»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις καλοκαιρινές της στιγμές μαζί με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο απολαμβάνει η Κατερίνα Παπουτσάκη.

Η γνωστή ηθοποιός και - πια- τραγουδίστρια, απολαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα μαζί με τον αγαπημένο της και μέσα από το προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις διακοπές τους, τα μαγιό της και το μαύρισμά της.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Βραδινή έξοδος στη Σητεία με τον σύντροφό της, Θάνο

Στη νέα της ανάρτηση πόζαρε φορώντας ένα λευκό μπικίνι που αναδείκνυε τη γυμνασμένη σιλουέτα της αλλά και το εντυπωσιακό της μαύρισμα.

Σε κάποιες άλλες φωτογραφίες πόζαρε με μωβ μαγιό μαζί με τον σύντροφό της, έχοντας πάει για ψάρεμα ενώ ανέβασε και μια selfie τους, όπου χαμογελούσαν στον φακό.

Δες τις φωτογραφίες που ανέβασε η Κατερίνα Παπουτσάκη:

Παπουτσάκη: Κορμάρα, Μαυρισμένη Και Με Τέλειο Λευκό Μπικίνι!

Παπουτσάκη: Κορμάρα, Μαυρισμένη Και Με Τέλειο Λευκό Μπικίνι!

Παπουτσάκη: Κορμάρα, Μαυρισμένη Και Με Τέλειο Λευκό Μπικίνι!

Παπουτσάκη: Κορμάρα, Μαυρισμένη Και Με Τέλειο Λευκό Μπικίνι!

Παπουτσάκη: Κορμάρα, Μαυρισμένη Και Με Τέλειο Λευκό Μπικίνι!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top