Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες πριν φύγει από τη ζωή - Τη Δευτέρα η κηδεία

Συντετριμμένοι για τον αιφνίδιο θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας, είναι και οι έμπειροι γιατροί που την ανέλαβαν όταν έφτασε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α' Κοιμητήριο Αθηνών, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός.

Λένα Σαμαρά: Το ιατρικό ανακοινωθέν

Ανακοίνωση για τον θάνατο της 34χρονης Λένας Σαμαρά, εξέδωσε η 1η ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας. Όπως αναφέρει:

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8, περί τις 13:00, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο» κατά τη διάρκεια της πρωινής εφημερίας. Εκεί εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίστηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», όπου εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασής της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, κατέληξε στις 7/8 στις 22:29».

Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες η 34χρονη εκδήλωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη το μεσημέρι της Πέμπτης και πήγε αρχικά στο Σισμανόγλειο.

H Λένα Σαμαρά με τη μητέρα της Γεωργία και τον αδελφό της Κωνσταντίνο - Instagram

Εκεί οι γιατροί την υπέβαλαν σε βιοχημικές εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες δε διαπίστωσαν κάτι ανησυχητικό. Ωστόσο επειδή η ζάλη επέμενε, έκριναν ότι έπρεπε να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε για περαιτέρω έλεγχο.

Έτσι κι έγινε. Η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες είχε πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της όμως από νευρολόγους και παθολόγους του Ευαγγελισμού φέρεται να εκδήλωσε επιληπτικές κρίσεις.

Αμέσως οι γιατροί προχώρησαν στην διασωλήνωσή της, όμως η κόρη του Αντώνη Σαμαρά υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Λένας Σαμαρά με τον πατέρα της Αντώνη το 2029 στην πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία» - Eurokinissi

Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, όμως η καρδιά της Λένας Σαμαρά την είχε προδώσει.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του Γεωργία ανέμεναν με αγωνία τα νεότερα για την υγεία της κόρης τους και συντετριμμένοι άκουσαν από τους γιατρούς ότι δεν τα κατάφερε κι έφυγε από τη ζωή.

Γεωργιάδης: «Την εξέτασε νευρολόγος στο Σισμανόγλειο και αυτός ζήτησε τη μεταφορά στον Ευαγγελισμό»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο Χ έδωσε διευκρινίσεις για το πώς αντιμετωπίστηκε από τους γιατρούς του ΕΣΥ η κόρη του Αντώνη Σαμαρά.

Η Λένα Σαμαρά ήταν Πολιτικός Μηχανικός, όπως και η μητέρα της Γεωργία - NDP Photo

Όπως διευκρινίζει ο υπουργός Υγείας, «η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο, ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του Σισμανογλείου έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του Ευαγγελισμού καθώς το Σισμανόγλειο δεν έχει Νευρολογική κλινική».

«Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί», καταλήγει στην ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η Λένα Σαμαρά παρουσίασε επιληπτικές κρίσεις και υπέστη ανακοπή - NDP Photo

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική.

Η Λένα Σαμαρά ήταν πολύ χαμηλών τόνων και όλοι μιλούν για τον εξαιρετικό χαρακτήρα της και την παιδεία της - Intimenews

Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».