Λένα Σαμαρά: «Έφυγε» μέσα σε μια ώρα – Ποια ήταν η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Σοκ και απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του ξαφνικού θανάτου της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας από ανακοπή καρδιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Τα Νέα», το απόγευμα της Πέμπτης 7 Αυγούστου, η πρωτότοκη κόρη του πρώην πρωθυπουργού και της συζύγου του Γεωργίας εμφάνισε επιληπτικό επεισόδιο και διακομίσθηκε αμέσως στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί που την εξέτασαν συνέστησαν περαιτέρω νευρολογικές εξετάσεις. Όμως το νοσοκομείο δε διαθέτει νευρολογική κλινική και γι’ αυτό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Η Λένα Σαμαρά υποβλήθηκε και σε καρδιολογικό έλεγχο, με τον γιατρό που την εξέτασε να ζητά να γίνει πιο λεπτομερής έλεγχος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την ώρα που οι γιατροί έπαιρναν το ιστορικό της, η 34χρονη, έπαθε μια δεύτερη επιληπτική κρίση και υπέστη ανακοπή. Οι γιατροί προσπαθούσαν επί 50 λεπτά να την επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Στο διπλανό δωμάτιο, οι γονείς της παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις δραματικές εξελίξεις.

Λένα Σαμάρα: Ποια ήταν η σεμνή και χαμογελαστή κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Η Ελένη Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης – Λένας Ζάννα. Ήταν απόγονος του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη και της Βιργινίας. Ήταν, επίσης, τρισέγγονη του Στεφάνου Δέλτα, «πατέρα του Κολλεγίου Αθηνών» και της Πηνελόπης Δέλτα, της γνωστής συγγραφέως, ενώ η γιαγιά της, Λένα Ζάννα είχε πατέρα τον Αλέξανδρο Ζάννα, υπουργό Αεροπορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 2008 και συνέχισε τις σπουδές της στο City University του Λονδίνου, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας, σπουδάζοντας Πολιτικός Μηχανικός.

Η Λένα Σαμαρά με τη μητέρα της Γεωργία - NDP Photo

Ο τέως πρωθυπουργός έτρεφε ιδιαίτερη αδυναμία στην κόρη του. Ήταν το πρώτο του παιδί και επτά χρόνια αργότερα γεννήθηκε και ο γιος του Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι σήμερα 28 ετών.

H Λένα Σαμαρά σε μικρή ηλικία με τους γονείς και τον αδελφό της - Facebook

Η Λένα Σαμαρά ήταν ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις και όταν αυτό γινόταν, τις περισσότερες φορές ήταν στο πλευρό των γονιών της.

Όσοι τη γνώριζαν μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον λαμπερό χαρακτήρα της, τους τρόπους και την παιδεία της.

Μία από τις σπάνιες εμφανίσεις της Λένας Σαμαρά στο πλευρό του πατέρα της Αντώνη Σαμαρά και της μητέρας της Γεωργίας στην παράσταση «Όρνιθες» στην Επίδαυτο το 2009

Ήταν εκεί τον Ιανουάριο του 2009 όταν ο πατέρας της, Αντώνης Σαμαράς, επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή, αναλαμβάνοντας το υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και όταν εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Η Λένα Σαμαρά ήταν πολύ χαμηλών τόνων και απέφευγε τις δημόσιες εμφανίσεις - NDP Photo

Είχε αδυναμία στο τένις, αλλά και στο θέατρο. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Οι λίγες δημόσιες εμφανίσεις της Λένας Σαμαρά ήταν πάντα στο πλευρό των γονιών της - NDP Photo

Τον Αύγουστο του 2009 είχε συνοδεύσει τους γονείς της στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο, ενώ η τελευταία της δημόσια εμφάνιση ήταν το 2019 όταν είχε πάει μαζί με τον πατέρα της στην πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Λένας Σαμαρά με τον πατέρα της Αντώνη Σαμαρά το 2019 στην πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία» - Eurokinissi

Λένα Σαμαρά: Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Συγκλονισμένος είναι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του, εξέφρασε την οδύνη του:

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σημείωσε:

Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κουράγιο και δύναμη.

— Nikos Androulakis (@androulakisnick) August 7, 2025

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε:

Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας.



— Socratis Famellos (@SFamellos) August 7, 2025

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ανέφερε:

— Αλέξης Χαρίτσης (@alexischaritsis) August 7, 2025

Τη βαθιά του λύπη εξέφρασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας: «Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη».

Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός.

— Pavlos Marinakis (@pavlmarin) August 7, 2025

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απηύθυνε τα συλλυπητήριά του, λέγοντας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους Λένας».

— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 7, 2025

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έγραψε: «Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη».

— Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) August 7, 2025

Συλλυπητήρια απηύθυνε επίσης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, γράφοντας: «Δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Συλλυπητήρια και κουράγιο στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά».

pic.twitter.com/npx76vGO6U — George Mylonakis (@georgemilon) August 7, 2025

Με λόγια συγκίνησης αποχαιρέτησε τη Λένα Σαμαρά και ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας: «Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο».

— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 7, 2025

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Δεν υπάρχουν λόγια. Η αιφνίδια απώλεια της Λένας Σαμαρά μας έχει συγκλονίσει όλους. Ένα νέο κορίτσι γεμάτο ζωή… Όλες μας οι σκέψεις με τον Αντώνη, την Γεωργία, τον Κώστα».

— Niki Kerameus (@nkerameus) August 7, 2025

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Συλλυπητήρια στον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του για την απώλεια της κόρης τους. Κάθε λέξη δεν έχει νόημα σε τέτοιες καταστάσεις».

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 7, 2025

Ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, αναφέρει στο μήνυμά του: «Είναι στιγμές συντριπτικές, είναι στιγμές που απλώς εύχεσαι να μην υπάρξουν. Πρόεδρε, δεν υπάρχουν λόγοι παρηγορητικοί για την απώλεια της κόρης σας. Τα συλλυπητήριά μας στη Γεωργία και σε εσάς, η σκέψη μας μαζί σας. Ο Κύριός μας παρηγοριά και ελπίδα. Καρτερία, υπομονή, κουράγιο».

— Makis Voridis (@MakisVoridis) August 7, 2025

O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, σημείωσε: «Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας.

— Παύλος Χρηστίδης (@christidisp) August 7, 2025

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, έγραψε: «Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω την απώλεια, είναι αδύνατο. Όλες μας σκέψεις, και η αγάπη μας όλη είναι με τον πατέρα, τη μητέρα και τον αδελφό της Ελένης σήμερα. Είμαστε στο πλευρό σας αυτή την άδικη ώρα αγαπημένοι Αντώνη, Γεωργία και Κώστα μας».

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε τη συμπαράστασή του, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο».

Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό.



Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης.



— Haris Doukas (@h_doukas) August 7, 2025

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, ανέφερε σε ανάρτησή του: «Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας».

Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά.

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) August 7, 2025

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εξέφρασε επίσης τη θλίψη του, αναφέροντας: «Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμάρα, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους».

📌 Συλλυπητήριο μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα



— Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ (@gt_kke) August 7, 2025

Λένα Σαμαρά: Τι είναι η επιληπτική κρίση

Η επιληπτική κρίση είναι μια προσωρινή διαταραχή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου, που προκαλεί αιφνίδια και ανεξέλεγκτα συμπτώματα. Η διάρκειά της μπορεί να κυμαίνεται από λίγα δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά και να συνοδεύεται από σπασμούς, απώλεια συνείδησης, αισθητηριακές διαταραχές ή ασυνήθιστες κινήσεις και συμπεριφορές.

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, ομάδες νευρικών κυττάρων εκπέμπουν ανώμαλες και συγχρονισμένες ηλεκτρικές εκκενώσεις, διαταράσσοντας τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου.

Κύριοι τύποι επιληπτικών κρίσεων:

Εστιακές (μερικές): Ξεκινούν σε συγκεκριμένο σημείο του εγκεφάλου και το άτομο μπορεί να παραμένει σε εγρήγορση.

Γενικευμένες: Επηρεάζουν και τα δύο ημισφαίρια, συνήθως με απώλεια συνείδησης και γενικευμένους σπασμούς.

Πιθανά συμπτώματα:

Απότομη σύσπαση μυών και σπασμοί

Απώλεια συνείδησης

Κενό βλέμμα ή ασυνήθιστες κινήσεις

Απώλεια ελέγχου ούρησης

Δυσκολία στην αναπνοή ή κυάνωση (μωβ χρώμα σε χείλη/πρόσωπο) στις σοβαρές κρίσεις