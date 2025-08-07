Αντώνης Σαμαράς: Πέθανε η κόρη του, Λένα σε ηλικία 34 ετών

Νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό η κόρη του πρώην πρωθυπουργού

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 23:41 Αντώνης Σαμαράς: Πέθανε η κόρη του, Λένα σε ηλικία 34 ετών
07.08.25 , 23:31 Μαρία Καλάβρια: Στο νοσοκομείο το πρώην μοντέλο - Τι συνέβη;
07.08.25 , 23:05 Κέλι Κλάρκσον: Πέθανε ο πρώην σύζυγός της, Μπράντον Μπλάκστοκ στα 48 του
07.08.25 , 22:47 «Εκείνη την περίοδο δεχόμουν μόνιμα απειλές για τη ζωή μου»
07.08.25 , 22:29 Κατερίνα Καραβάτου: Οι πρώτες φωτογραφίες από τις διακοπές με τα παιδιά της
07.08.25 , 22:00 Δανάη Μπάρκα: «Προτού πεθάνω να παντρευτείς» Η συμβουλή της γιαγιάς Τούλας
07.08.25 , 21:59 Η Γαλλία φλέγεται: Η μεγαλύτερη πυρκαγιά από το 1948!
07.08.25 , 21:33 Aποκλειστικά στο Star: H Κ. Σεμερτζίδου απαντά για τις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
07.08.25 , 21:21 Δανάη Μιχαλάκη: Έτσι γιορτάζει τα 4 χρόνια γάμου με τον Γιώργο Παπαγεωργίου
07.08.25 , 20:52 Kosmocar: Αναλυτικά οι οργανωτικές αλλαγές και τα πρόσωπα
07.08.25 , 20:52 Μαρία Κορινθίου: Το τρυφερό στόρι αφιερωμένο στον νέο της σύντροφο!
07.08.25 , 20:48 Νέα Στύρα: Η αυτοψία δεν έδειξε πρόβλημα στο πηδάλιο του πλοίου
07.08.25 , 20:10 Ασπροβάλτα: 5 τραυματίες από έκρηξη μετά από διαρροή σε φιάλη υγραερίου
07.08.25 , 19:55 Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες διακοπές μαζί με τα τρία της παιδάκια
07.08.25 , 19:54 Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Eurokinissi
Δείτε απόσπασμα από όσα είπε ι Αντώνης Σαμαράς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα Σαμαρά, η οποία νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 34χρονη γυναίκα, υπέστη επιληπτική κρίση κι άμεσα έγινε προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Αντώνης Σαμαράς με την κόρη του Λένα, στην πρεμιέρα της ταινίας Ευτυχία το 2019

Ο Αντώνης Σαμαράς με την κόρη του Λένα, στην πρεμιέρα της ταινίας Ευτυχία το 2019 /Φωτογραφία Eurokinissi

Η Λένα Σαμαρά είχε τελειώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ το 2008 είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών.

Η Λένα Σαμαρά σε χριστουγεννιάτικο δείπνο το 2019

Η Λένα Σαμαρά σε χριστουγεννιάτικο δείπνο το 2019 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η αδυναμία της ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Η Λένα Σαμαρά με τη μητέρα της Γεωργία Κρητικού το 2009 στην Επίδαυρο

Η Λένα Σαμαρά με τη μητέρα της Γεωργία Κρητικού το 2009 στην Επίδαυρο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα. Οι δημόσιες εμφανίσεις της ήταν ελάχιστες κι όσοι τη γνώριζαν, μιλούσαν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων. Εκτός από τη Λένα, ο πρώην πρωθυπουργός έχει κι έναν γιο, τον Κωνσταντίνο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
 |
ΛΕΝΑ ΣΑΜΑΡΑ
 |
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top