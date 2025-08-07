Αντώνης Σαμαράς: Πέθανε η κόρη του, Λένα σε ηλικία 34 ετών

Την τελευταία της πνοή άφησε σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα Σαμαρά, η οποία νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, από όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η 34χρονη γυναίκα, υπέστη επιληπτική κρίση κι άμεσα έγινε προσπάθεια ανάνηψης, χωρίς αποτέλεσμα.
Η Λένα Σαμαρά είχε τελειώσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ το 2008 είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών.
Η αδυναμία της ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.
Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα. Οι δημόσιες εμφανίσεις της ήταν ελάχιστες κι όσοι τη γνώριζαν, μιλούσαν για έναν άνθρωπο χαμηλών τόνων. Εκτός από τη Λένα, ο πρώην πρωθυπουργός έχει κι έναν γιο, τον Κωνσταντίνο.