Οι πρώτες πληροφορίες για την επίθεση των δύο σκύλων της οικογένειας Τσιτσιπά στη Βάρη / Βίντεο Open

Στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά προχώρησαν οι Αρχές, μετά την επίθεση δύο μεγαλόσωμων σκύλων σε τρία άτομα στη Βάρη το πρωί της Πέμπτης. Παράλληλα, αναζητείται στο πλαίσιο του Αυτοφώρου η μητέρα του τενίστα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ένας από τους δύο σκύλους φέρεται να είναι καταχωρημένος στο όνομα της μητέρας του διεθνή τενίστα, ενώ ο δεύτερος στη θεία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της οδού Υπάτης, όταν τα δύο σκυλιά, που περιγράφονται ως λυκόσκυλα, βγήκαν από κατοικία και κινήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή και επιτέθηκαν σε πολίτες.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ένας 76χρονος άνδρας, συγγενικό του πρόσωπο και μία 57χρονη γυναίκα. Ο 76χρονος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βάρης και στη συνέχεια σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στο Φάληρο.

Το συγγενικό του πρόσωπο δέχθηκε επίθεση λίγο αργότερα στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αγάπης 19 και τραυματίστηκε επίσης στο αριστερό χέρι.

Στο ίδιο σημείο τραυματίστηκε και 57χρονη γυναίκα, στο χέρι και το μπούτι. Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, χρειάστηκε να της γίνουν ράμματα.

Σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τα δύο σκυλιά βγήκαν από την κατοικία και επιτέθηκαν στους τρεις πολίτες.

Οι παλαιότερες επιθέσεις των σκύλων της οικογένειας Τσιτσιπά

Η νέα επίθεση στη Βάρη επαναφέρει στο προσκήνιο δύο περιστατικά που είχαν καταγγελθεί τα προηγούμενα χρόνια και συνδέονται με σκύλο της οικογένειας Τσιτσιπά.

Στις 5 Μαΐου 2025, στη Βουλιαγμένη, 71χρονος άνδρας είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση από σκύλο ενώ περπατούσε στο παραλιακό μέτωπο. Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, του έγιναν πέντε ράμματα.

Ο 71χρονος υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του τενίστα για απλή σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων. Τότε η ίδια είχε διευκρινίσει μέσω του δικηγόρου της ότι δεν είχε βγάλει εκείνη τον σκύλο βόλτα, αλλά η δίδυμη αδελφή της.

Ακόμη ένα περιστατικό είχε καταγγελθεί το 2023 στη Βουλιαγμένη, όταν 13χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από σκύλο της οικογένειας.

Η μητέρα του παιδιού είχε υποστηρίξει τότε ότι ο σκύλος βγήκε από τον κήπο του σπιτιού και επιτέθηκε στον 13χρονο, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και προκαλώντας του τραυματισμούς.

Όπως είχε αναφέρει, μία γυναίκα που περνούσε με το αυτοκίνητό της αντιλήφθηκε το περιστατικό και βοήθησε το παιδί να απομακρυνθεί από το σημείο.

Για τη νέα υπόθεση στη Βάρη, η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες τα δύο σκυλιά βγήκαν από την κατοικία και προκάλεσαν τους διαδοχικούς τραυματισμούς.