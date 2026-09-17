Κινητοποήση της αστυνομίας προκάλεσε η επιθέση που δέχθηκαν τρία άτομα στην περιοχή της Βάρης από σκυλιά τα οποία, όπως φαίνεται, ανήκουν στην οικογένεια Τσιτσιπά. Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης 17/9.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για σκύλο που έχει κάνει επιθέσεις και στο παρελθόν. Ο σκύλος τραυμάτισε μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για την παροχή πρώτων βοηθειών.
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Γυναίκα η οποία ισχυρίζεται πως είναι η δίδυμη αδελφή της μητέρας του γνωστού τενίστα, Στέφανου Τσιτσιπά έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την υπόθεση, η οποία ερευνάται από τις Αρχές.
Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σκύλος που ανήκει στην οικογένεια Τσιτσιπά επιτίθεται σε ανθρώπους. Τον Μάιο του 2025, σκύλος της οικογένειας είχε επιτεθεί σε 71χρονο στη Βουλιαγμένη και κατέληξε στο νοσομείο.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.