Νέα επίθεση σκύλου της οικογένειας Τσιτσιπά σε 3 άτομα- Μια γυναίκα στο ΚΑΤ

Και μία γυναίκα έχει μεταφερθεί στο ΑΤ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

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Νέα επίθεση σκύλου της οικογένειας Τσιτσιπά σε 3 άτομα- Μια γυναίκα στο ΚΑΤ
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Unsplash
Νέα επίθεση των σκύλων της οικογένειας Τσιτσιπά σε τρεις ανθρώπους - Μια γυναίκα τραυματίας στο ΚΑΤ / OPEN

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Κινητοποήση της αστυνομίας προκάλεσε η επιθέση που δέχθηκαν τρία άτομα στην περιοχή της Βάρης από σκυλιά τα οποία, όπως φαίνεται, ανήκουν στην οικογένεια Τσιτσιπά. Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης 17/9. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για σκύλο που έχει κάνει επιθέσεις και στο παρελθόν. Ο σκύλος τραυμάτισε μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

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Γυναίκα η οποία ισχυρίζεται πως είναι η δίδυμη αδελφή της μητέρας του γνωστού τενίστα, Στέφανου Τσιτσιπά έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για την υπόθεση, η οποία ερευνάται από τις Αρχές.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που σκύλος που ανήκει στην οικογένεια Τσιτσιπά επιτίθεται σε ανθρώπους. Τον Μάιο του 2025, σκύλος της οικογένειας είχε επιτεθεί σε 71χρονο στη Βουλιαγμένη και κατέληξε στο νοσομείο.

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