J Balvin: Χώρισε μετά από δέκα χρόνια από τη σύντροφό Του

Τίτλους τέλους στη σχέση τους αποφάσισαν να βάλουν ο J Balvin και η Valentina Ferrer, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Η 32χρονη από την Αργεντινή επιβεβαίωσε τον χωρισμό μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Valentina Ferrer αναφέρθηκε στην απόφασή τους με ήπιο και ιδιαίτερα προσωπικό τόνο, κάνοντας ξεκάθαρο πως προτεραιότητά τους παραμένει η οικογένειά τους και ο 5χρονος γιος τους, Río.

«Μετά από τόσα χρόνια και σημαντικές στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί, ο José κι εγώ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους», έγραψε, χρησιμοποιώντας το πραγματικό όνομα του Κολομβιανού τραγουδιστή.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια απόφαση που πήραν με αγάπη και σεβασμό, έχοντας ως βασικό τους μέλημα την οικογένειά τους. «Ήταν μια απόφαση που πήραμε με αγάπη, σεβασμό και με την επιθυμία να κάνουμε ό,τι καλύτερο για την οικογένειά μας. Προτεραιότητά μας θα συνεχίσει να είναι να στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του Río με όλη μας την αγάπη», σημείωσε.

Στο τέλος της ανακοίνωσής της, η Valentina Ferrer ζήτησε διακριτικότητα και σεβασμό αυτή την περίοδο.

«Βιώνουμε αυτή τη διαδικασία με ηρεμία και εκτιμούμε βαθιά την κατανόηση και τον σεβασμό απέναντι σε αυτή την τόσο προσωπική στιγμή για εμάς», ανέφερε.

Η γνωριμία και ο γιος τους

Ο J Balvin και η Valentina Ferrer γνωρίστηκαν το 2017, όταν εκείνη συμμετείχε στο music video του τραγουδιού «Sigo Extrañándote». Η επαγγελματική τους γνωριμία εξελίχθηκε σε σχέση και οι δυο τους παρέμειναν μαζί για αρκετά χρόνια, κρατώντας παράλληλα χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.

Τον Ιούνιο του 2021 έγιναν για πρώτη φορά γονείς, όταν γεννήθηκε ο γιος τους, Río. Ο μικρός αποτέλεσε μάλιστα έμπνευση και για τον J Balvin. Τον Ιανουάριο του 2025 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Río», ένα προσωπικό κομμάτι αφιερωμένο στην οικογένειά του, ενώ στο video clip εμφανίζονται στιγμές από την οικογενειακή του ζωή με τη Valentina Ferrer και τον γιο τους.

Το τελευταίο διάστημα είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα και φήμες σχετικά με προβλήματα στη σχέση τους, χωρίς οι ίδιοι να έχουν κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Με την ανάρτησή της, η Valentina Ferrer επιβεβαίωσε πλέον τον χωρισμό τους, τονίζοντας ωστόσο πως οι δυο τους θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο πλευρό του γιου τους.