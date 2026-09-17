Πολυτάλαντος και γοητευτικός, ο Μάριος Μαριόλος, τον οποίο γνωρίσαμε τηλεοπτικά μέσα από τη συμμετοχή του στα «Ταμπού» και «Γη της Ελιάς», πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

Ο ανιψιός του πρωτομάστορα λυράρη «Μανώλη Λαγού» Λαγουδάκη, ο Μάριος Μαριόλος, έδειξε από νεαρή ηλικία την κλίση του στο τραγούδι και την υποκριτική.

Γνωρίζοντας τον Μάριο Μαριόλο - Το βιογραφικό του ηθοποιού

Κατάγεται από το Ρέθυμνο της Κρήτης και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram, ο οποίος αριθμεί πάνω από 16.0000 followers είναι @marios.mariolos

Σπούδασε στη Δραματική σχολή «Βεάκη», ενώ αγαπά εξίσου το τραγούδι και την υποκριτική

Έχει ξεχωρίσει για την ερνημεία του σε αρκετές παραστάσεις όπως οι: «Mamma Mia!», «Reunion the Musical», «Hairspray», «Matilda», «Οικόπεδα με Θέα», «Μαδαγασκάρη»,«Ο Κεραμιδοτρέχαλος», «Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα» κ.ά., ενώ έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του καλιτεχνικού χώρου

Συμμετείχε στις γνωστές σειρές «Ταμπού» και «Η γη της ελιάς», ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα καθημερινή σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

Μάριος Μαριόλος: Η σχέση με την ηθοποιό Αθηνά Ροδίτου

Ο Μάριος Μαριόλος και η Αθηνά Ροδίτου, η οποία είναι η κόρη της γνωστής ηθοποιού, Δήμητρας Δημητριάδου, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Ταμπού». Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ανάμεσά τους χημεία, για την οποία δεν αδιαφόρησαν και πολύ σύντομα έγιναν αχώριστοι.

Μάλιστα, πριν από κάποιο διάστημα, το ερωτευμένο ζευγάρι πήρε την απόφαση να συγκακτοικήσει στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα υπέροχο σπίτι στην Κυψέλη, το οποίο μετέτρεψαν σε προσωπικό τους καταφύγιο.