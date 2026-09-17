Μάριος Μαριόλος: Η υποκριτική, το Instagram & η σχέση με την Αθηνά Ροδίτου

Το βιογραφικό του γοητευτικού ηθοποιού

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Επιμέλεια STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάριος Μαριόλος είναι ηθοποιός και τραγουδιστής, γνωστός από τις σειρές «Ταμπού» και «Γη της Ελιάς», και πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».
  • Κατάγεται από το Ρέθυμνο και έχει σπουδάσει στη Δραματική σχολή «Βεάκη», με πάνω από 16.000 followers στο Instagram.
  • Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, όπως «Mamma Mia!» και «Hairspray».
  • Η σχέση του με την Αθηνά Ροδίτου ξεκίνησε στα γυρίσματα της σειράς «Ταμπού» και το ζευγάρι συγκατοικεί στην Κυψέλη.
  • Η Αθηνά Ροδίτου είναι κόρη της ηθοποιού Δήμητρας Δημητριάδου.

Πολυτάλαντος και γοητευτικός, ο Μάριος Μαριόλος, τον οποίο γνωρίσαμε τηλεοπτικά μέσα από τη συμμετοχή του στα «Ταμπού» και «Γη της Ελιάς», πρωταγωνιστεί φέτος στη σειρά  «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

Αντρέας Γεωργίου: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη συζητούσαμε να κάνει γκεστ...»

Ο ανιψιός του πρωτομάστορα λυράρη «Μανώλη Λαγού» Λαγουδάκη, ο Μάριος Μαριόλος, έδειξε από νεαρή ηλικία την κλίση του στο τραγούδι και την υποκριτική. 

Γνωρίζοντας τον Μάριο Μαριόλο - Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Κατάγεται από το Ρέθυμνο της Κρήτης και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram, ο οποίος αριθμεί πάνω από 16.0000 followers είναι @marios.mariolos

 

  • Σπούδασε στη Δραματική σχολή «Βεάκη», ενώ αγαπά εξίσου το τραγούδι και την υποκριτική
  • Έχει ξεχωρίσει για την ερνημεία του σε αρκετές παραστάσεις όπως οι: «Mamma Mia!», «Reunion the Musical», «Hairspray», «Matilda», «Οικόπεδα με Θέα», «Μαδαγασκάρη»,«Ο Κεραμιδοτρέχαλος», «Ποιος σκότωσε τον σκύλο τα μεσάνυχτα» κ.ά., ενώ έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του καλιτεχνικού χώρου

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  • Συμμετείχε στις γνωστές σειρές «Ταμπού» και «Η γη της ελιάς», ενώ φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα καθημερινή σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

 

 

Μάριος Μαριόλος: Η σχέση με την ηθοποιό Αθηνά Ροδίτου

Ο Μάριος Μαριόλος και η Αθηνά Ροδίτου, η οποία είναι η κόρη της γνωστής ηθοποιού, Δήμητρας Δημητριάδου, γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Ταμπού». Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ανάμεσά τους χημεία, για την οποία δεν αδιαφόρησαν και πολύ σύντομα έγιναν αχώριστοι.  

Μάλιστα, πριν από κάποιο διάστημα, το ερωτευμένο ζευγάρι πήρε την απόφαση να συγκακτοικήσει στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα υπέροχο σπίτι στην Κυψέλη, το οποίο μετέτρεψαν σε προσωπικό τους καταφύγιο.

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ΑΘΗΝΑ ΡΟΔΙΤΟΥ
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