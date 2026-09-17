Σε έντονη φόρτιση βρίσκεται η Χριστίνα Παππά με τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν γύρω από το όνομά της, αμέσως μόλις έγινε γνωστό πως είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το πολυσυζητημένο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η αγαπημένη ηθοποιός είχε ήδη τοποθετηθεί δημόσια, τόσο μέσα από τα social media όσο και με τηλεφωνικές παρεμβάσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές για την εμπειρία της με τους κατηγορούμενους γιατρούς. Όπως είχε εξηγήσει, βρέθηκε μόλις δύο φορές στον συγκεκριμένο χώρο χωρίς να προχωρήσει σε καμία θεραπεία, αφού ο γιατρός και το περιβάλλον δεν της ενέπνευσαν την απαιτούμενη εμπιστοσύνη.

Η ίδια επανήλθε με νέο βίντεο-ξέσπασμα στο Instagram, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους για τις ανακρίβειες που γράφτηκαν. Η Χριστίνα Παππά ξεκαθάρισε πως η περιπέτεια υγείας με το μάτι της συνέβη σε εξειδικευμένη κλινική με τον οφθαλμίατρό της και δεν είχε την παραμικρή σχέση με το ιατρείο του Κολωνακίου.

Μάλιστα, απαίτησε να κατέβει άμεσα κάθε παραπλανητικό δημοσίευμα, ενώ κατέστησε σαφές πως κινείται ήδη νομικά όπου διαπιστώνει διαστρέβλωση των λόγων της.

«Μην μπερδεύουμε τα πράγματα!»

«Διηγήθηκα ότι είχα περάσει και εγώ από το συγκεκριμένο ιατρείο για παθολογικούς λόγους και μόνο δύο φορές. Ούτε ξαναπήγα ούτε τους ξαναείδα. Ανέφερα ένα περιστατικό με το κριθαράκι που είχα βγάλει στο μάτι μου με τον οφθαλμίατρό μου, όπου πήγα σε κλινική και με επαναφέρανε με απινιδωτή. Δεν έγινε ποτέ τίποτα στο ιατρείο του Κολωνακίου. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα», ανέφερε εκνευρισμένη.

Στη συνέχεια, η γνωστή ηθοποιός συμπλήρωσε: «Είπα απλά ότι το επισκέφθηκα, όπως πάρα πολύς κόσμος. Τι κάναμε; Σε έναν γιατρό παθολόγο πηγαίναμε. Τώρα τη σύζυγό του ούτε τη γνώρισα ούτε με ενδιαφέρει. Ούτε είμαι τέτοιος άνθρωπος ούτε πιστεύω σε τέτοιες θεραπείες».

«Κατεβάστε ό,τι έχετε γράψει για μένα»

Κλείνοντας το βίντεό της, η Χριστίνα Παππά έστειλε αυστηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: «Ξεκαθαρίζω την κατάσταση. Κατεβάστε ό,τι έχετε γράψει, ότι έπαθα αυτό στο μάτι μου στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δε μου αρέσει να γράφετε ψέματα. Το ανέφερα για να προσέχουμε πού εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Όποιος θέλει να καταλάβει, κατάλαβε. Όποιος θέλει να γράψει πικρόχολα σχόλια, μου είναι αδιάφορο».