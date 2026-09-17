Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Η μεγάλη διάκριση

Ο ρόλος των εργαζομένων στην διάκριση

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Με ιδιαίτερη χαρά, ο Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ανακοινώνει μία ακόμη σημαντική διάκριση, καθώς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή λίστα Best Small & Medium Workplaces του Great Place To Work.

Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Η μεγάλη διάκριση
Η φετινή λίστα περιλαμβάνει 100 οργανισμούς, οι οποίοι επιλέχθηκαν έπειτα από έρευνα σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο εργαζομένους σχετικά με την εμπειρία τους στον χώρο εργασίας, εκπροσωπώντας συνολικά περισσότερους από 2,4 εκατομμύρια εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από αυτούς, 260.000 απαντήσεις προήλθαν από εργαζομένους εταιρειών που πληρούσαν τα κριτήρια συμμετοχής στη συγκεκριμένη λίστα, και η φετινή κατάταξη βασίζεται στις απαντήσεις αυτές.

Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Η μεγάλη διάκριση
Για τη συμμετοχή στη λίστα, οι εταιρείες πρέπει να έχουν προηγουμένως διακριθεί σε εθνικό επίπεδο, μέσω των αντίστοιχων Best WorkplacesLists στις χώρες τους. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι Great Place To Work Certified και να απασχολούν από 50 έως 499 εργαζομένους στην Ευρώπη.

Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Η μεγάλη διάκριση
Η συγκεκριμένη αναγνώριση βασίζεται σε ανώνυμα δεδομένα από έρευνες εργαζομένων, μέσα από τις οποίες αξιολογείται η εμπειρία τους σε βασικούς τομείς, όπως η εμπιστοσύνη, η καινοτομία, οι εταιρικές αξίες και η ηγεσία. Η κατάταξη λαμβάνει επίσης υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στην Ευρώπη, καθώς και τη συγκριτική εμπειρία των εργαζομένων στις διαφορετικές ευρωπαϊκές αγορές.

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