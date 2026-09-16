BMW Motorrad: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοτοσυκλέτα

Νέο προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης Zero2Ride Next

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Αυτοκινητο
BMW Motorrad: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε μοτοσυκλέτα
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Η BMW Motorrad Hellas, παρουσιάζει το νέο προωθητικό πρόγραμμα χρηματοδότησης Zero2Ride Next, προσφέροντας ένα νέο ελκυστικό τρόπο απόκτησης μοτοσικλέτας BMW, που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες των πελατών. Με 0% ονομαστικό επιτόκιο και διάρκεια χρηματοδότησης 12 μηνών, η είσοδος στον κόσμο της BMW Motorrad γίνεται πιο προσιτή, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους λάτρεις των δύο τροχών να απολαύσουν τη δυναμική εμπειρία οδήγησης και την premium ποιότητα κατασκευής που χαρακτηρίζουν τη μάρκα.

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Zero2Ride Next, είναι διαθέσιμο για επιλεγμένα μοντέλα BMW Motorrad και αφορά τα εξής: C 400 X, C 400 GT, F 450 GS, F 800 GS, F 900 GS & F 900 GS Adventure.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επίσημο Δίκτυο Εμπόρων BMW Motorrad για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους του προγράμματος και τα διαθέσιμα μοντέλα.

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BMW MOTORRAD.
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ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ZERO2RIDE NEXT
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