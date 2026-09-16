Υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικίας στη σχέση; Τα ποσοστά διαζυγίων λένε ναι

Παίζει ρόλο τελικά στον χωρισμό, το πόσο κοντά είναι ηλικιακά το ζευγάρι;

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Σχεσεις
Μια μεγάλη διαφορά ηλικίας δεν αποτελεί από μόνη της λόγο αποτυχίας

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Οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας συνεχίζουν να προκαλούν συζήτηση, επειδή γύρω τους συγκεντρώνονται πολλές κοινωνικές προσδοκίες. Συχνά θεωρείται ότι ο μεγαλύτερος σύντροφος φέρνει σταθερότητα και εμπειρία, ενώ ο νεότερος συνδέεται με αυθορμητισμό, ενέργεια και αίσθηση ανανέωσης.

Υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικίας στη σχέση; Τα ποσοστά διαζυγίων λένε ναι

Στην καθημερινή ζωή, όμως, οι δυναμικές αυτές δεν εξηγούνται τόσο απλά. Η ηλικία μπορεί να επηρεάζει τις επιλογές, αλλά δεν καθορίζει από μόνη της ούτε τη συμβατότητα ούτε τη διάρκεια μιας σχέσης.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις προτιμήσεις

Υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικίας στη σχέση; Τα ποσοστά διαζυγίων λένε ναι

Νεότερα ερευνητικά δεδομένα από σχεδόν 36.000 ζευγάρια δείχνουν ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των ανθρώπων, τόσο ενισχύεται η πιθανότητα να προτιμούν νεότερους συντρόφους. Η τάση αυτή καταγράφεται πιο έντονα στους άνδρες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χαρακτηρίζει κάθε προσωπική περίπτωση.

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Παρά αυτή την προτίμηση, το πραγματικό ηλικιακό χάσμα στα περισσότερα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια παραμένει περιορισμένο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι άνδρες είναι κατά μέσο όρο 4,2 χρόνια μεγαλύτεροι από τις γυναίκες συντρόφους τους, ενώ στη Βόρεια Αμερική η μέση διαφορά υπολογίζεται περίπου στα 2,2 χρόνια.

Υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικίας στη σχέση; Τα ποσοστά διαζυγίων λένε ναι

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι αυτή η απόσταση μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Σύμφωνα με δεδομένα απογραφής στις ΗΠΑ που ανέδειξε η Pew, η τυπική διαφορά ηλικίας ανάμεσα στους συζύγους είναι σήμερα αισθητά μικρότερη σε σχέση με το παρελθόν. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο σύζυγος ήταν συνήθως σχεδόν πέντε χρόνια μεγαλύτερος από τη σύζυγό του, ενώ πλέον αυτή η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά.

Γιατί τα ζευγάρια κοντινής ηλικίας φαίνεται να ευνοούνται

Υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικίας στη σχέση; Τα ποσοστά διαζυγίων λένε ναι

Μια βασική εξήγηση είναι ότι οι άνθρωποι με μικρή διαφορά ηλικίας βρίσκονται συχνότερα σε παρόμοια φάση ζωής. Αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την εργασία, την οικονομική σταθερότητα, τη δημιουργία οικογένειας, την υγεία και τα μελλοντικά τους σχέδια.

Μελέτες από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Δανία έχουν συνδέσει τη διαφορά ηλικίας από μηδέν έως τρία χρόνια με μεγαλύτερη συζυγική ικανοποίηση και μικρότερο κίνδυνο διαζυγίου. Όταν δύο άνθρωποι κινούνται περίπου στο ίδιο στάδιο ενηλικίωσης, είναι συχνά ευκολότερο να συγχρονίσουν αποφάσεις και προσδοκίες.

Διαβάστε αναλυτικά τη σχέση διαφοράς ηλικίας με τα διαζύγια, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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