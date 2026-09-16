Με τη διάθεση του φθινοπώρου φαίνεται πως έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά της η Βάσω Λασκαράκη, η οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα όμορφο, χαλαρό στιγμιότυπο από το μπαλκόνι της.

Σε μια από τις πρώτες φθινοπωρινές ημέρες, πόζαρε χαμογελαστή στον φακό, απολαμβάνοντας την ηρεμία του πρωινού. Η ίδια επέλεξε ένα άνετο και ζεστό outfit, ιδανικό για τις πιο δροσερές θερμοκρασίες της εποχής, δίνοντας έμφαση στο cozy στιλ που ταιριάζει απόλυτα στο φθινοπωρινό mood.

Στη φωτογραφία εμφανίζεται με τα μαλλιά της ελεύθερα, ελαφρώς ατημέλητα, ενώ το φυσικό της μακιγιάζ αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη χαλαρή διάθεση του στιγμιότυπου.

Το γκρι φούτερ που έχει επιλέξει δημιουργεί ένα casual σύνολο, χωρίς υπερβολές, αποπνέοντας αυτή την ανεπιτήδευτη άνεση που χαρακτηρίζει τα πρωινά του Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, θέλησε να συνοδεύσει τη φωτογραφία με μία άκρως φθινοπωρινή λεζάντα: «Αυτά τα φθινοπωρινά πρωινά στο μπαλκόνι», προσθέτοντας emoji με φύλλα και έναν ζεστό καφέ.

Το συγκεκριμένο post αποτυπώνει ουσιαστικά την πιο χαλαρή πλευρά της καθημερινότητάς της: ένα ήσυχο πρωινό στο σπίτι, έναν καφέ και ένα άνετο outfit, μακριά από τα πιο επίσημα looks που συχνά βλέπουμε στις δημόσιες εμφανίσεις της.



