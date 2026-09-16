Μία νέα φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο μοιράστηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, λίγες ώρες μετά από ακόμη μία χειρουργική επέμβαση στο χέρι του.

Ο μουσικός συνεχίζει την προσπάθεια αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και, μέσα από τα social media, θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη νέα εξέλιξη.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, ο Άρης Μουγκοπέτρος ποζάρει από το κρεβάτι του νοσοκομείου, έχοντας δίπλα του την αδελφή του, Γεωργία. Εκείνη κάθεται στο πλευρό του, κρατώντας ένα βιβλίο, ενώ και οι δύο χαμογελούν στον φωτογραφικό φακό.

Η οικογένειά του έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, με την παρουσία της αδελφής του να αποτυπώνεται και στη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Ο Άρης, μάλιστα, συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα μήνυμα γεμάτο δύναμη και αισιοδοξία, γράφοντας: «8ο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του χειρουργού Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη».

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου βρίσκεται εδώ και μήνες σε μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το Πάσχα του 2025 από κροτίδα.

Έκτοτε έχει χρειαστεί να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο χέρι του. Τον Φεβρουάριο του 2026 είχε αποκαλύψει πως επρόκειτο για την έβδομη φορά που έμπαινε στο χειρουργείο μέσα σε περίπου εννέα μήνες, εκφράζοντας τότε την ελπίδα πως θα ήταν η τελευταία.