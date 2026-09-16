Άρης Μουγκοπέτρος: «8ο και τελευταίο χειρουργείο!»

«Θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.09.26 , 15:40 Θάνατος Μαζωνάκη: Ο γιατρός ξεκίνησε απεργία πείνας στη ΓΑΔΑ
16.09.26 , 15:37 Ταινία online: Δες την αριστουργηματική ταινία «Η Φάλαινα»
16.09.26 , 15:31 Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 3,5 μηνών γιο της
16.09.26 , 15:30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ετοιμάζει μέτρα για την πρόσβαση των παιδιών στα social
16.09.26 , 15:15 Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
16.09.26 , 15:05 Μητσοτάκης: «Ανδρουλάκης και Τσίπρας οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος»
16.09.26 , 15:00 Λασκαράκη: Το φθινοπωρινό πρωινό στο μπαλκόνι και το cozy look που ξεχώρισε
16.09.26 , 15:00 Οι CAMACHO και Z-CAT έρχονται στις 19 Σεπτεμβρίου, στο BOTOXE Athens
16.09.26 , 14:53 Διαγωνισμός PISA: Απογοητευτικά αποτελέσματα για τα Ελληνόπουλα
16.09.26 , 14:48 Κρίση στον Κόλπο: Οι πολλαπλές συγκρούσεις προκαλούν παγκόσμιο χάος
16.09.26 , 14:44 Φον ντερ Λάιεν: Φόρος τιμής στους πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στην Ψάθα
16.09.26 , 14:37 The Black Tabasco – «Animal Love»: Δείτε το νέο τους video
16.09.26 , 14:36 Άρης Μουγκοπέτρος: «8ο και τελευταίο χειρουργείο!»
16.09.26 , 14:30 Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή
16.09.26 , 14:26 Βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο γιατρός του έκανε ΚΑΡΠΑ με το ένα χέρι»
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Θάνατος Μαζωνάκη: Οι γιατροί προσφεύγουν κατά του εντάλματος προφυλάκισης
Μαζωνάκης: Η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του σε «γιατρό - υπνωτιστή»
Λασκαράκη: Το φθινοπωρινό πρωινό στο μπαλκόνι και το cozy look που ξεχώρισε
Θάνατος Μαζωνάκη: «Έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω»
6-6-6 walking challenge: Η τάση στο περπάτημα που αξίζει να δοκιμάσεις
Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε γνωστό εστιατόριο για την ψαρόσουπα η οικογένειά του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία νέα φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο μοιράστηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, λίγες ώρες μετά από ακόμη μία χειρουργική επέμβαση στο χέρι του.

Άρης Μουγκοπέτρος: Ζητά δημόσια συγγνώμη μετά τη σύλληψή του

Ο μουσικός συνεχίζει την προσπάθεια αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και, μέσα από τα social media, θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη νέα εξέλιξη.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, ο Άρης Μουγκοπέτρος ποζάρει από το κρεβάτι του νοσοκομείου, έχοντας δίπλα του την αδελφή του, Γεωργία. Εκείνη κάθεται στο πλευρό του, κρατώντας ένα βιβλίο, ενώ και οι δύο χαμογελούν στον φωτογραφικό φακό.

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήπια δύο ποτάκια παραπάνω, ήταν λάθος»

Η οικογένειά του έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, με την παρουσία της αδελφής του να αποτυπώνεται και στη συγκεκριμένη φωτογραφία.

Ο Άρης, μάλιστα, συνόδευσε το στιγμιότυπο με ένα μήνυμα γεμάτο δύναμη και αισιοδοξία, γράφοντας: «8ο και τελευταίο χειρουργείο! Στα χέρια του χειρουργού Εμμανουήλ Φανδρίδη το χέρι μου για ακόμη μια φορά! Με πίστη, δύναμη και ελπίδα θέλω να πιστεύω πως αυτή είναι η τελευταία μου μάχη».

 

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου βρίσκεται εδώ και μήνες σε μια μακρά διαδικασία αποκατάστασης, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το Πάσχα του 2025 από κροτίδα.

Έκτοτε έχει χρειαστεί να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο χέρι του. Τον Φεβρουάριο του 2026 είχε αποκαλύψει πως επρόκειτο για την έβδομη φορά που έμπαινε στο χειρουργείο μέσα σε περίπου εννέα μήνες, εκφράζοντας τότε την ελπίδα πως θα ήταν η τελευταία.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΚΟΠΕΤΡΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η Τρυφερή Φωτογραφία Με Τον Γιο Της
Celebrities & Gossip Νεα
Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Η τρυφερή φωτογραφία με τον 3,5 μηνών γιο της
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια Είναι Η Μικρότερη Αδερφή Του Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Βάσω Λασκαράκη
Celebrities & Gossip Νεα
Λασκαράκη: Το φθινοπωρινό πρωινό στο μπαλκόνι και το cozy look που ξεχώρισε
Πένθος Για Τον Μπογδάνο – Έφυγε Από Τη Ζωή Ο Πατέρας Του
Celebrities & Gossip Νεα
Βαρύ πένθος για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
Το «αντίο» του Γιάννη Βαρδή στον Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
«Με στοιχειώνει η σκέψη σου»: Το «αντίο» του Γιάννη Βαρδή στον Μαζωνάκη
«Δώσ’ το στον Γιώργο» -Η Καλλιμάνη άφησε ένα λευκό περιστέρι
Celebrities & Gossip Νεα
«Δωσ’ το στον Γιώργο» - Η Καλλιμάνη άφησε ένα λευκό περιστέρι να πετάξει
Ρέμος για Καρρά: «Λίγο πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε»
Celebrities & Gossip Νεα
Ρέμος για Καρρά: «Λίγο πριν φύγει πήγαμε και τον είδαμε - Είχε αδυνατίσει»
Βάσω Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Βάσω Μαζωνάκη στoν τάφο του αδελφού της - «Δώστε μου λίγο χρόνο»
To «αντίο» της Πρωτοψάλτη στον Μαζωνάκη
Celebrities & Gossip Νεα
Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το συγκινητικό της «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top