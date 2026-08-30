Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήπια δύο ποτάκια, ήταν λάθος»

Τι δήλωσε μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

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Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος/ βίντεο από MEGA

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, παραδεχόμενος ότι είχε πιει δύο ποτάκια παραπάνω.
  • Η ένδειξη του αλκοτέστ ξεπέρασε τα 0,63 mg/l, οδηγώντας σε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος.
  • Η δίκη του ορίστηκε για τη Δευτέρα και οδηγήθηκε στην Ευελπίδων.
  • Προηγουμένως, είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από κροτίδα που εξερράγη στα χέρια του, ακρωτηριάζοντας δύο δάχτυλα.
  • Αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα όρασης στο δεξί του μάτι.

«Ήταν λάθος μου είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω» ήταν τα πρώτα λόγια του Άρη Μουγκοπέτρου λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο γνωστός  δεξιοτέχνης του παραδοσιακού κλαρίνου στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και αστυνομικοί στο Κέντρο της Αθήνας τον σταμάτησαν προκειμένου να τον υποβάλουν σε αλκοτέστ.

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο αλκοτέστ που του διενεργήθηκε, η ένδειξη ξεπέρασε τα 0,63 mg/l με αποτέλεσμα ο Άρης Μουγκοπέτρος να οδηγηθεί στην Ευελπίδων.

Η δίκη του ορίστηκε για τη Δευτέρα, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος το Πάσχα του 2025, πέρασε τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του καθώς κατά τη διάρκεια ενός παραδοσιακού γλεντιού σε καφενείο στα Τριπόταμα Αχαΐας, εξεράγει στα χέρια του κροτίδα με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν τα  δύο δαχτύλα του δεξιού του χεριού του.

Εκτός από τα χέρια, ο Άρης Μουγκοπέτρος αντιμετώπισε και προβλήματα όρασης στο δεξί του μάτι.

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