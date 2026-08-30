Καίτη Γαρμπή «Δε θα έχανα ποτέ έναν πολύτιμο άνθρωπο, όπως τον Διονύση, για ένα του ατόπημα» / Βίντεο Alpha

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή έζησε η Καίτη Γαρμπή και οι θεατές κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Καλαμάτα, όταν αναφέρθηκε στον Δημήτρη Κόκοτα και ερμήνευσε την «Πορσελάνη», ένα τραγούδι που είχε ταυτιστεί με τη φωνή του.

Η τραγουδίστρια μίλησε από τη σκηνή για τον αείμνηστο καλλιτέχνη, αποκαλύπτοντας πως είχε αποφασίσει να συμπεριλάβει την «Πορσελάνη» στο νέο της δισκογραφικό project. Πρόκειται για μια δουλειά στην οποία η Καίτη Γαρμπή παρουσιάζει εκ νέου τραγούδια του Φοίβου που έγιναν ευρέως γνωστά μέσα από τις ερμηνείες ανδρών τραγουδιστών.

Η επιλογή της «Πορσελάνης», ωστόσο, απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό. Όπως εξομολογήθηκε η ίδια, λίγο πριν από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα είχε δημοσιεύσει ένα teaser με τη δική της εκδοχή του τραγουδιού, χωρίς φυσικά να γνωρίζει την εξέλιξη των γεγονότων.

«Δεν φανταζόμουν τι θα συνέβαινε»

Με εμφανή συγκίνηση, η Καίτη Γαρμπή μοιράστηκε με το κοινό της την ιστορία πίσω από τη συγκεκριμένη ερμηνεία. Η τραγουδίστρια ανέφερε πως όταν κυκλοφόρησε το teaser το έκανε με ενθουσιασμό και με την ελπίδα ότι ο Δημήτρης Κόκοτας θα μπορούσε να το ακούσει και να υπάρξει ένα θαύμα που θα τον κρατήσει στη ζωή. Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό το θαύμα δεν έγινε.

«Νιώθω αρκετή συγκίνηση γι’ αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Συμπωματικά, λίγο πριν φύγει ο Δημήτρης Κόκοτας, έβγαλα ένα teaser από αυτό το τραγούδι. Δεν φανταζόμουν τι θα συνέβαινε… Το έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, να το ακούσει κι εκείνος, να το μοιραστούμε, ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε.

Έχουμε υποχρέωση να λέμε όλα αυτά τα τραγούδια των τραγουδιστών που τους αγαπήσαμε τόσο πολύ και που έλαμψαν με την παρουσία τους. Να μην τους ξεχνάμε και να τραγουδάμε τα τραγούδια τους», είπε η Καίτη Γαρμπή.

Στη συνέχεια, ερμήνευσε την «Πορσελάνη» εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, με το κοινό της Καλαμάτας να τραγουδά μαζί της και να μετατρέπει τη στιγμή σε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στον Δημήτρη Κόκοτα.

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