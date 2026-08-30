Πώς βλέπει σήμερα τη ζωή του μετά το ατύχημα/ Πρωινή ενημέρωση -ΣΚΑΙ

Θετικός σε αλκοτέστ βρέθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, σε έλεγχο που υπεβλήθη από την Τροχαία τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Αθήνας. Ο μουσικός ήταν σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας πριν τη σύλληψή του υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία σταμάτησε τον γνωστό μουσικό στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, καθώς φέρεται να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ. Η ένδειξη του αλκοτέστ ξεπέρασε το 0,63 mg/l, επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Το πρόστιμο και η αφαίρεση διπλώματος

Για την παράβαση επιβλήθηκαν στον μουσικό οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, με πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες.

Μετά τον έλεγχο, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.