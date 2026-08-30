Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Η ένδειξη στο αλκοτέστ έδειξε το 0,63 mg/l

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στην Αθήνα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Το αλκοτέστ έδειξε επίπεδο 0,63 mg/l, πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
  • Σταμάτησε από την Τροχαία λόγω υπερβολικής ταχύτητας στις 08:00 το πρωί.
  • Επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 ημέρες.
  • Θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Θετικός σε αλκοτέστ βρέθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, σε έλεγχο που υπεβλήθη από την Τροχαία τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Αθήνας. Ο μουσικός ήταν σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας πριν τη σύλληψή του υπό την επήρεια αλκοόλ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τροχαία σταμάτησε τον γνωστό μουσικό στις 08:00 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, καθώς φέρεται να κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ. Η ένδειξη του αλκοτέστ ξεπέρασε το 0,63 mg/l, επίπεδο που βρίσκεται πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Το πρόστιμο και η αφαίρεση διπλώματος

Για την παράβαση επιβλήθηκαν στον μουσικό οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, με πρόστιμο ύψους 1.375 ευρώ, ενώ αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες.

Μετά τον έλεγχο, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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ΑΡΗΣ ΜΟΥΓΓΟΠΕΤΡΟΣ
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ΑΛΚΟΤΕΣΤ
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