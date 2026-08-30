Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά την κακοκαιρία στο Κάβο Γκρέκο

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος, που ανασύρθηκε νεκρός

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Τραγωδία σημειώθηκε στο Κάβο Γκρέκο, καθώς η έντονη κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στη θάλασσα. Ένας 76χρονος γνωστός επιχειρηματίας από τη Λεμεσό έχασε τη ζωή του, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε και προσέκρουσε στα βράχια.

Νεκρός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο ο Ντίμης Μαυρόπουλος, γνωστός επιχειρηματίας της Λεμεσού και πρώην οδηγός αγώνων ράλι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αναργύρων, μεταξύ Κάβο Γκρέκο και Κόννου, όταν οι ισχυροί άνεμοι και τα μεγάλα κύματα έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, συνολικά τρία σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Δύο από αυτά παρασύρθηκαν από τη θαλασσοταραχή και προσάραξαν στα βράχια, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες καταστροφές.

 

 

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος - Η πορεία του στους αγώνες και την επιχειρηματικότητα

κυπρος νεκρός

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος υπήρξε ιδιαίτερα γνωστή προσωπικότητα της Λεμεσού, έχοντας συνδέσει το όνομά του τόσο με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και με την επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της πόλης.

Η ενασχόλησή του με τους αγώνες ράλι ξεκίνησε από νεαρή ηλικία. Το 1969 έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα ως οδηγός, συμμετέχοντας σε αγώνες με αυτοκίνητα Ford και Mitsubishi. Ακολούθησε η συνεργασία του με την κυπριακή ομάδα Chrysler/Talbot, ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους αναγνωρίσιμους οδηγούς του κυπριακού πρωταθλήματος.

Η αγάπη του για τα αυτοκίνητα συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Αποτέλεσμα αυτής της διαδρομής ήταν η δημιουργία του Κυπριακού Μουσείου Αυτοκινήτου στη Λεμεσό, στο οποίο φιλοξενείται συλλογή από σπάνια και ιστορικά οχήματα.

Παράλληλα, είχε ενεργό παρουσία στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικές δράσεις και πρωτοβουλίες στήριξης ανθρώπων που είχαν ανάγκη.

Κάβο Γκρέκο: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Στις 14:30, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης έθεσε σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά και εναέρια μέσα, ενώ ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας έσπευσε στην περιοχή για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των επιβαινόντων.

Συνολικά έξι άνθρωποι διασώθηκαν. Ο 76χρονος επιχειρηματίας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του πάνω στα βράχια, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η κόρη του και η σύντροφός του τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η απότομη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών και η σφοδρότητα της θαλασσοταραχής φαίνεται να αιφνιδίασαν τους επιβαίνοντες.

Κύπρος: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία

Το θανατηφόρο περιστατικό στο Κάβο Γκρέκο ήταν η πιο τραγική εξέλιξη ενός έντονου κύματος κακοκαιρίας που έπληξε την Κύπρο.

Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι, χαλαζόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Δρόμοι πλημμύρισαν, δέντρα ξεριζώθηκαν, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε κτίρια, εγκαταστάσεις και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μέχρι το απόγευμα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής είχε δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για περιστατικά που συνδέονταν με τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στη Λεμεσό, η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους, ενώ στην Πάχνα οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε κτηνοτροφική μονάδα και καταρρεύσεις τοίχων. Προβλήματα καταγράφηκαν και στην Πάφο, όπου σημειώθηκαν ζημιές σε θερμοκήπια και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Στις ακτές του Πωμού, της Αργάκας και της Αγίας Μαρίνας, οι δυνατοί άνεμοι παρέσυραν ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Στη Λάρνακα καταγράφηκε, επίσης, υδροστρόβιλος, ενώ ένας 45χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά εγκαύματα, καθώς φέρεται να επηρεάστηκε από κεραυνό.

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα ακόμη και στις αεροπορικές μετακινήσεις, με ορισμένες πτήσεις να εκτρέπονται προσωρινά σε αεροδρόμια εκτός Κύπρου.

 

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ΚΑΒΟ ΓΚΡΕΚΟ
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ΝΤΙΜΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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