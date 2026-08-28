«Έφυγε» από τη ζωή την Παρασκευή ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, σε ηλικία 89 ετών, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς Χάραλντ απεβίωσε σήμερα. Ο Βασιλιάς Χάραλντ πέθανε ειρηνικά στο Εθνικό Νοσοκομείο (Rikshospitalet) την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στις 6:35 π.μ.», ανέφερε το παλάτι σε ανακοίνωσή του.

Σχεδόν ολόκληρη η βασιλική οικογένεια βρισκόταν εκ περιτροπής από χθες στο πλευρό του βασιλιά, ο οποίος εισήχθη στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο στις 17 Αυγούστου.

Ανάμεσα σε αυτούς και ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης.

Γύρω από το βασιλικό παλάτι, απλοί πολίτες άφηναν συνεχώς μπουκέτα με λουλούδια από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.

Με την ανακοίνωση του θανάτου του, η σημαία πάνω από το παλάτι κυματίζει μεσίστια.

Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε' έπασχε από αιμολυτική αναιμία, μια αιματολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από την ασυνήθιστα γρήγορη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Ο άμεσος διάδοχος του θρόνου, ο πρίγκιπας Χάακον, 53 ετών, ο οποίος ασκούσε την αντιβασιλεία και, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, πέρασε τη νύχτα στο πλευρό του πατέρα του, γίνεται αυτόματα βασιλιάς. Πρόκειται για ιδιαίτερα δημοφιλή μέλος της βασιλικής οικογένειας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε αναλάβει επανειλημμένα καθήκοντα αντιβασιλέα, όταν η κατάσταση της υγείας του πατέρα του δεν του επέτρεπε να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Ο πρίγκιπας Χάακον / Φωτογραφία αρχείου AP (Jeff Chiu)

O Xάακον καλείται μεταξύ άλλων να σταθεροποιήσει τη μοναρχία στη χώρα του και να ενισχύσει τη δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας, μετά τις παλαιότερες επαφές της συζύγου του πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν και την καταδίκη του θετού γιου του για βιασμό.

Ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας Χάακον με τη σύζυγό του πριγκίπισσα Μέτε - Μάριτ / Φωτογραφία αρχείου AP (Ebrahim Noroozi)

H βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας - Από πίσω και αριστερά: ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι και ο διάδοχος του νορβηγικού θρόνου, πρίγκιπας Χάακον - Μπροστά, από αριστερά: η διάδοχος πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, η πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, ο πρίγκιπας Σβέρε Μάγκνους, η βασίλισσα Σόνια και ο βασιλιάς Χάραλντ / Φωτογραφία αρχείου AP (Lise Aaserud)

Ποιος ήταν ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ

Ο Χάραλντ Ε' γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 1937. Ανέβηκε στον θρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα του, Βασιλιά Όλαφ Ε΄, στις 17 Ιανουαρίου 1991.

Ο Χάραλντ ήταν το τρίτο παιδί και μοναδικός γιος του Βασιλιά Όλαφ Ε΄ και της Πριγκίπισσας Mάρθας της Σουηδίας. Ήταν δεύτερος στη διαδοχή κατά τη στιγμή της γέννησής του, μετά τον πατέρα του.

Το 1940, λόγω της Γερμανικής κατοχής κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, η βασιλική οικογένεια αυτοεξορίσθηκε. Ο Χάραλντ πέρασε ένα μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Σουηδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επέστρεψε στη Νορβηγία το 1945 και στη συνέχεια σπούδασε για περιόδους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, στη Νορβηγική Στρατιωτική Ακαδημία και στο Κολλέγιο Μπάλιολ της Οξφόρδης.

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας / Φωτογραφία αρχείου AP (Francisco Seco)

Το 1957, μετά το θάνατο του παππού του, Χάακον Ζ΄, ο Χάραλντ έγινε πρίγκιπας του στέμματος. Δεινός αθλητής, εκπροσώπησε τη Νορβηγία στην ιστιοπλοΐα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1964, του 1968 και του 1972 και αργότερα έγινε προστάτης της Παγκόσμιας Ιστιοπλοΐας.

Ο Χάραλντ παντρεύτηκε τη Σόνια Χάραλντσεν το 1968, με τη σχέση τους αρχικά αμφιλεγόμενη λόγω της ιδιότητάς της της κοινής θνητής. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά, τη Μάρθα-Λουίζα και το Χάακον.

Ο Χάραλντ διαδέχθηκε τον πατέρα του ως βασιλιά το 1991, με το Χάακον να γίνεται διάδοχός του.

Ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας και η βασίλισσα Σόνια / Φωτογραφία αρχείου AP (Michael Probst)

Λάτρης της ιστιοπλοΐας, όταν ήταν Πρίγκιπας εκπροσώπησε τη Νορβηγία ως αρχηγός της εθνικής ομάδας ιστιοπλοΐας. Κέρδισε χάλκινο, αργυρό και χρυσό μετάλλιο στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα τα έτη 1988, 1982 και 1987, αντίστοιχα.

Ως απόγονος της Βασίλισσας Βικτωρίας του Ηνωμένου Βασιλείου είναι στην 63ή θέση και στη διαδοχή του βρετανικού θρόνου.

Την 1η Δεκεμβρίου του 2003 ανακοινώθηκε ότι πάσχει από καρκίνο. Υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση στο Όσλο και τον αντικατέστησε προσωρινά στα καθήκοντά του ο διάδοχος του θρόνου, Χάακον. Ο Χάραλντ επέστρεψε στα καθήκοντά του στις 13 Απριλίου του 2004. Είναι Αρχηγός των νορβηγικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι επίσης, επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας μαζί με τον Βασιλιά Κωνσταντίνο Β΄, τέως Βασιλιά της Ελλάδας.