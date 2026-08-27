Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες φέρονται ως αγνοούμενοι σήμερα μετά τους χείμαρρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό.

Στο Νεπάλ, 823 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη βρεθεί, 517 από τους οποίους έχουν ξένη υπηκοότητα, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Στην Κίνα, 558 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, εκ των οποίων 260 ξένοι, η εθνικότητα των οποίων δεν αναφέρεται από τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ / AP (Niranjan Shrestha)

Καθώς βρίσκεται στο κέντρο των Ιμαλαΐων, το Νεπάλ είναι δημοφιλής προορισμός πεζοπόρων και αλπινιστών από ολόκληρο τον κόσμο που θέλουν κυρίως να ανέβουν στο όρος Έβερεστ.

Νεπάλ: Συγκλονιστικές εικόνες από τις διασώσεις στη λάσπη

Βίντεο από τις πληγείσες περιοχές καταγράφουν τη μανία των υδάτων, αλλά και τις δραματικές προσπάθειες των διασωστών να εντοπίσουν ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μέσα σε τόνους λάσπης και συντριμμιών.

Η καταστροφή σημειώθηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα στην περιοχή Ρασούουα, προκαλώντας ένα τεράστιο κύμα νερού που παρέσυρε σπίτια, δρόμους και υποδομές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περίπου 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που απελευθερώθηκαν, με την καταστροφή να παίρνει γρήγορα τεράστιες διαστάσεις.

Τόνοι λάσπης κάλυψαν τα πάντα / AP (Niranjan Shrestha)

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, άνθρωποι φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι για να ξεφύγουν από τον ορμητικό χείμαρρο, ενώ σε άλλες εικόνες διακρίνονται διασώστες να επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Στρατός, αστυνομία και ειδικά συνεργεία χρησιμοποιούν ακόμη και ελικόπτερα, προκειμένου να προσεγγίσουν περιοχές που έχουν αποκλειστεί μετά την καταστροφή.