Meta: Συμβιβασμός μαμούθ για τον εθισμό παιδιών σε Instagram - Facebook

Θα καταβάλει 16,68 δισ. σε 29 Πολιτείες

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Δεύτερη μέρα στη δίκη κατά της Meta: Γονείς των οποίων τα παιδιά αυτοκτόνησαν ζητούν την καταδίκη της εταιρείας / MEGA (αρχείου)

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Σε έναν από τους μεγαλύτερους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς που έχουν γίνει στον χώρο των social media στις ΗΠΑ προχώρησε η Meta, η εταιρεία που έχει στην ιδιοκτησία της το Facebook και το Instagram. Η συμφωνία αφορά 29 πολιτείες και σχετίζεται με καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους.

Με βάση τα δικαστικά έγγραφα, η Meta συμφώνησε να καταβάλει έως και 16,68 δισεκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να κλείσει η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση. Οι πολιτείες υποστήριζαν ότι οι πλατφόρμες της εταιρείας είχαν σχεδιαστεί με τρόπο που μπορούσε να ενισχύσει την υπερβολική χρήση τους από ανηλίκους. Παράλληλα, κατηγορούσαν τη Meta ότι δεν ενημέρωνε επαρκώς τους χρήστες για τους πιθανούς κινδύνους και ότι είχε συλλέξει προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαραίτητη γονική συγκατάθεση.

ΜΕΤΑ: Πρόστιμα αν τα παιδιά κάτω των 13 χρησιμοποιούν Facebook & Instagram

Η συμφωνία έρχεται την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ομοσπονδιακή δικαστική διαδικασία στην Καλιφόρνια. Η υπόθεση θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα ευρύτερο νομικό προηγούμενο για την ευθύνη των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης απέναντι στους ανήλικους χρήστες.

Εκτός από το οικονομικό σκέλος, η Meta δεσμεύτηκε να εφαρμόσει νέους περιορισμούς για τους εφήβους στις πλατφόρμες της στις ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται ημερήσια όρια στη χρήση, αλλά και περιορισμός της πρόσβασης κατά τις νυχτερινές ώρες. Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος που περνούν οι ανήλικοι στα social media και να ενισχυθεί η προστασία τους.

Οι πολιτείες είχαν υποστηρίξει ακόμη ότι η Meta ενδέχεται να είχε χρησιμοποιήσει δεδομένα παιδιών για την ανάπτυξη και εκπαίδευση συστημάτων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία, από την πλευρά της, αρνήθηκε ότι παραβίασε τον νόμο και τόνισε ότι έχει λάβει μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών στις πλατφόρμες της.

Στο εδώλιο ο Mr. Facebook- «Οι εφαρμογές του προκαλούν εθισμό στα παιδιά»

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης δικαστικής διαμάχης στις ΗΠΑ. Πολιτείες, σχολικές περιφέρειες, τοπικές αρχές και ιδιώτες έχουν κινηθεί νομικά εναντίον εταιρειών social media, υποστηρίζοντας ότι οι πλατφόρμες τους συνδέονται με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετοί νέοι.

Η συμφωνία με τη Meta δείχνει ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

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