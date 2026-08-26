Στη Ροδόπη ένας άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και στη συνέχει προσπάθησε να αυτοκτονήσει.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η γυναίκα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά της.
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Πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία, γονείς τριών παιδιών. Μάλιστα, ένα από τα παιδιά του ζευγαριού ήταν αυτό που ειδοποίησε την αστυνομία.
Ο 53χρονος έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της συζύγου του.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η γυναικοκτονία διερευνώνται από τις Αρχές
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 ο άντρας είχε καταγγελθεί για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Είχε βρεθεί ενώπιον Εισαγγελέα αλλά με απόφαση της δικαιοσύνης αφέθηκε ελεύθερος.
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