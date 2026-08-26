Ροδόπη: 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και προσπάθησε να αυτοκτονήσει / ERT

Στη Ροδόπη ένας άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και στη συνέχει προσπάθησε να αυτοκτονήσει.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Η γυναίκα μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε στα τραύματά της.

Πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία, γονείς τριών παιδιών. Μάλιστα, ένα από τα παιδιά του ζευγαριού ήταν αυτό που ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο 53χρονος έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της συζύγου του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η γυναικοκτονία διερευνώνται από τις Αρχές

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022 ο άντρας είχε καταγγελθεί για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Είχε βρεθεί ενώπιον Εισαγγελέα αλλά με απόφαση της δικαιοσύνης αφέθηκε ελεύθερος.