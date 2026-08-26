Το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με την κόρη της ετοιμάζει η Κατερίνα Καινούργιου, όπως γνωστοποίησε η ίδια μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι πρόκειται να ταξιδέψει εντός Ευρώπης με τη μικρή Ξένια και παραδέχθηκε ότι αντιμετωπίζει με αγωνία αυτή τη νέα εμπειρία, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα ταξιδέψει εκτός Ελλάδας με το μωρό της.

Η ανάρτηση έγινε το βράδυ της Τρίτης, όταν η παρουσιάστρια του Alpha απευθύνθηκε στις ακολούθους της που είναι μητέρες, ζητώντας πρακτικές συμβουλές για το ταξίδι. Στο insta story της έγραψε: «Λοιπόν, φίλες μου, ετοιμαζόμαστε για το πρώτο μας ταξίδι στο εξωτερικό! Η αλήθεια είναι ότι έχω αρκετή αγωνία. Δεν θα πάμε μακριά… Ευρώπη, αλλά επειδή είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουμε με το μωρό, θέλω τα φώτα σας! (και ειδικά όσες ήδη έχετε ταξιδέψει με μωράκι) τι θεωρείτε απαραίτητο να πάρω μαζί μου; Τι να μην ξεχάσω με τίποτα και τι πρέπει να προσέξω στο ταξίδι; Περιμένω όλα τα tips σας».

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, η Κατερίνα Καινούργιου δημοσίευσε και ένα τρυφερό στιγμιότυπο του μωρού της, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «My whole world», δηλαδή «Όλος μου ο κόσμος».

Διακοπές στην Πάρο πριν την επιστροφή στο Super Κατερίνα

Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις της ήρθαν λίγο πριν από την επιστροφή της στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται σε λίγο καιρό να επιστρέψει στο τιμόνι της παρουσίασης της εκπομπής Super Κατερίνα στον Alpha.

Έτσι, πριν από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η παρουσιάστρια συνδυάζει τις καλοκαιρινές διακοπές της με την προετοιμασία για ένα προσωπικά σημαντικό βήμα: το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό με το μωρό της. Το πού θα ταξιδέψουν έχει προσδιοριστεί μόνο ως προορισμός στην Ευρώπη, χωρίς να έχει γίνει γνωστή περισσότερη λεπτομέρεια.

Αυτό που η ίδια ανέδειξε περισσότερο μέσα από τις αναρτήσεις της είναι η αγωνία της για το τι χρειάζεται να έχει μαζί της και τι πρέπει να προσέξει, γι’ αυτό και επέλεξε να ζητήσει εμπειρικές συμβουλές από μητέρες που έχουν ήδη κάνει αντίστοιχο ταξίδι με βρέφος.