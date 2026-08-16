Καινούργιου: Στην Παναγία Εκατονταπυλιανή με τη μικρή Ξένια

Τον Δεκαπενταύγουστο στην Πάρο περνά η Κατερίνα Καινούργιου, απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές στο κυκλαδίτικο νησί. Η παρουσιάστρια, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή, επισκέφθηκε την Παναγία Εκατονταπυλιανή και μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή της.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα social media, η Κατερίνα Καινούργιου απαθανάτισε το εσωτερικό του ιστορικού ναού, αλλά και την εικόνα της Παναγίας, μεταφέροντας στους followers της το κλίμα της ημέρας.

Η ίδια πόζαρε χαμογελαστή έχοντας στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα statement ροζ σύνολο, το οποίο συνδύασε με καπέλο και γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας το look με slingback παπούτσια.

Από την ανάρτηση δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Σε μία από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο και χαμογελαστό, με το όμορφο κυκλαδίτικο τοπίο να δημιουργεί το ιδανικό φόντο.

Η Κατερίνα Καινούργιου συνόδευσε τις φωτογραφίες της με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα: «Δεκαπενταύγουστος γεμάτος ευλογία, ελπίδα και αγάπη… Η Παναγία να μας σκεπάζει με τη χάρη Της, να φωτίζει τον δρόμο μας και να χαρίζει υγεία και γαλήνη στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά από την ευλογημένη Πάρο! Χρόνια πολλά αγάπη μου @pankouts».

Ο σύντροφός της ανταποκρίθηκε στην ανάρτηση με τρεις κόκκινες καρδιές, επισφραγίζοντας με τον πιο γλυκό τρόπο το δημόσιο μήνυμα αγάπης της παρουσιάστριας.

Ένα ακόμη καλοκαιρινό στιγμιότυπο, λοιπόν, από την Πάρο, όπου η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να απολαμβάνει ξέγνοιαστες ημέρες, έχοντας κοντά της τους ανθρώπους που αγαπά.