Καινούργιου: Στην Παναγία Εκατονταπυλιανή με τη μικρή Ξένια

Καινούργιου: Οι ευχές από την Πάρο και η τρυφερή πόζα με τον Κουτσουμπή

Ροζ εμφάνιση και οικογενειακές στιγμές στην Πάρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.08.26 , 23:17 Κώστας Πάσσαρης: Oι ρουμανικές αρχές απέρριψαν το αίτημα αποφυλάκισής του
16.08.26 , 22:38 Κλήρωση Τζόκερ 16/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 3.600.000 ευρώ
16.08.26 , 22:14 Σκληρή απάντηση Αθήνας σε Άγκυρα για τα τουρκικά «θαλάσσια πάρκα»
16.08.26 , 21:43 Φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα - 112 για τους καπνούς
16.08.26 , 21:30 Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό
16.08.26 , 20:47 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης: «Χρυσός» ξανά στα 100μ. ύπτιο ο Χρήστου
16.08.26 , 20:10 Σαλαμίνα: Φώναζε για βοήθεια το ηλικιωμένο ζευγάρι - Πώς έγινε η τραγωδία
16.08.26 , 20:00 DENZA Z: Ένας «πύραυλος» εδάφους
16.08.26 , 18:55 Τραγωδία στις φωτιές στη Σαλαμίνα: Δύο νεκροί
16.08.26 , 18:47 Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι παίρνουν πίσω χρήματα από τον e-ΕΦΚΑ
16.08.26 , 17:51 Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο
16.08.26 , 17:28 Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της
16.08.26 , 17:06 Βαρύ πένθος για τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο: Πέθανε ο αδερφός του, Σωτήρης
16.08.26 , 16:01 Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο»
16.08.26 , 16:00 Πάρε μια βαθιά ανάσα: Η απλή συνήθεια για ηρεμία στις διακοπές σου
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της και το γλέντι του Μπισμπίκη στην Πάρο
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της
Καινούργιου: Οι ευχές από την Πάρο και η τρυφερή πόζα με τον Κουτσουμπή
Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο
Μαρία Αντωνά: Η γιορτή της στις Σεϋχέλλες και η ευχή που έκανε
Σαλαμίνα: Φώναζε για βοήθεια το ηλικιωμένο ζευγάρι - Πώς έγινε η τραγωδία
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Οικονομάκου: Η τρυφερή selfie με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου περνά τον Δεκαπενταύγουστο στην Πάρο με οικογενειακές στιγμές.
  • Επισκέφθηκε την Παναγία Εκατονταπυλιανή και μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψη.
  • Πόζαρε με τη μικρή Ξένια και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, δείχνοντας την αγάπη τους.
  • Συνοδευόμενη από συγκινητικό μήνυμα για ευλογία και υγεία, ευχήθηκε χρόνια πολλά.
  • Ο σύντροφός της αντέδρασε με τρεις κόκκινες καρδιές στην ανάρτησή της.

Τον Δεκαπενταύγουστο στην Πάρο περνά η Κατερίνα Καινούργιου, απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές στο κυκλαδίτικο νησί. Η παρουσιάστρια, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή, επισκέφθηκε την Παναγία Εκατονταπυλιανή και μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή της.

Καινούργιου - Κουτσουμπής: Βραδινή έξοδος στην Πάρο με τα πεθερικά

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στα social media, η Κατερίνα Καινούργιου απαθανάτισε το εσωτερικό του ιστορικού ναού, αλλά και την εικόνα της Παναγίας, μεταφέροντας στους followers της το κλίμα της ημέρας.

Κατερίνα Καινούργιου: «Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία…»

Η ίδια πόζαρε χαμογελαστή έχοντας στην αγκαλιά της τη μικρή Ξένια. Για την εμφάνισή της επέλεξε ένα statement ροζ σύνολο, το οποίο συνδύασε με καπέλο και γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας το look με slingback παπούτσια.

Από την ανάρτηση δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής. Σε μία από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο και χαμογελαστό, με το όμορφο κυκλαδίτικο τοπίο να δημιουργεί το ιδανικό φόντο.

Η Κατερίνα Καινούργιου συνόδευσε τις φωτογραφίες της με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα: «Δεκαπενταύγουστος γεμάτος ευλογία, ελπίδα και αγάπη… Η Παναγία να μας σκεπάζει με τη χάρη Της, να φωτίζει τον δρόμο μας και να χαρίζει υγεία και γαλήνη στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά από την ευλογημένη Πάρο! Χρόνια πολλά αγάπη μου @pankouts».

Καινούργιου: Στην Παναγία Εκατονταπυλιανή με τη μικρή Ξένια

Ο σύντροφός της ανταποκρίθηκε στην ανάρτηση με τρεις κόκκινες καρδιές, επισφραγίζοντας με τον πιο γλυκό τρόπο το δημόσιο μήνυμα αγάπης της παρουσιάστριας.

Ένα ακόμη καλοκαιρινό στιγμιότυπο, λοιπόν, από την Πάρο, όπου η Κατερίνα Καινούργιου φαίνεται να απολαμβάνει ξέγνοιαστες ημέρες, έχοντας κοντά της τους ανθρώπους που αγαπά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Η σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της
Άρης Μουγκοπέτρος
Celebrities & Gossip Νεα
Άρης Μουγκοπέτρος: «Δεν ήξερα αν θα ξαναπαίξω ποτέ κλαρίνο»
Αναστασια Γιουσεφ
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασία Γιούσεφ: «Η στιγμή που δεν περιγράφεται»
Μάρα Ζαχαρέα
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα: «Στην Αθήνα ξεχνάμε τα χρώματα του δειλινού»
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Celebrities & Gossip Νεα
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το παραδοσιακό γλέντι και η εντυπωσιακή εμφάνιση
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα
Celebrities & Gossip Νεα
Οικονομάκου: Η τρυφερή selfie με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της
Τζένη Μπαλατσινού - Βασίλης Κικίλιας
Celebrities & Gossip Νεα
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Ελένη Φουρέιρα
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Φουρέιρα: Το hot beach look της και η γλυκιά αγκαλιά με τον Ερμή
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top