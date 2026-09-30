Η Suzuki στην AUTO ATHINA 2026

Τα μοντέλα που παρουσιάζει στην έκθεση αυτοκινήτου

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 30.09.26, 14:35
Η Suzuki στην AUTO ATHINA 2026
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Η Suzuki  κάνει έντονη την παρουσία της στην AUTO ATHINA 2026 με τη γκάμα των VITARA και S-CROSS με τις νέες εκδόσεις Special Edition, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εμπορική δυναμική των δύο δημοφιλών hybrid SUV μοντέλων της στην ελληνική αγορά.

Η Suzuki στην AUTO ATHINA 2026

Οι νέες εκδόσεις βασίζονται στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού GLX και διατίθενται τόσο σε δικίνητες (2WD) όσο και σε τετρακίνητες (4WD) εκδόσεις (VITARA), με δυνατότητα επιλογής χειροκίνητου ή αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων (6AT), προσφέροντας ευελιξία και πλήρη κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μετακίνησης.

Η Suzuki στην AUTO ATHINA 2026
Η τέταρτη γενιά του εμβληματικού hatchback SWIFT έχει εξελιχθεί σε ένα ακόμη πιο εκλεπτυσμένο και δυναμικό compact car, με μοντέρνα σχεδιαστικά στοιχεία, προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και εξαιρετικό fun-to-drive χαρακτήρα, που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της καθημερινής μετακίνησης.

Η Suzuki στην AUTO ATHINA 2026

Η Suzuki λανσάρει το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο (BEV) μαζικής παραγωγής, το e VITARA.Με το θέμα “Emotional Versatile Cruiser”, το e VITARA διαθέτει σχεδιασμό που συνδυάζει την αίσθηση προηγμένης τεχνολογίας και δύναμης, ηλεκτρικό σύστημα κίνησης BEV που προσφέρει ευέλικτη και εξαιρετική οδηγική εμπειρία, ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης “ALLGRIP-e” με αυξημένες ικανότητες εκτός δρόμου αλλά και ισχυρές επιδόσεις, καθώς και μία νέα πλατφόρμα ειδικά ανεπτυγμένη για ηλεκτρικά οχήματα, την “HEARTECT-e”.Το e VITARA διαθέτει 3 τύπους συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Οι ηλεκτρικές αυτονομίες είναι: 344 χλμ. για την έκδοση 49kWh 2WD, 426 χλμ. για την 61kWh 2WD, και 395 χλμ. για την 61kWh 4WD, που καλύπτουν τις ανάγκες των κατόχων ώστε να χρησιμοποιούν το όχημά τους χωρίς το άγχος της φόρτισης.

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