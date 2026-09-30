Αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις προβλέψεις της για τον Οκτώβριο, που είναι ένας ιδιαίτερα έντονος μήνας, ίσως και ο πιο απαιτητικός του φετινού φθινοπώρου, αφού φιλοξενεί τις ανάδρομες πορείες της Αφροδίτης και του Ερμή, αλλά και πολλές πλανητικές όψεις που διαμορφώνουν ένα πιο τεταμένο σκηνικό τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
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Πώς θα είναι ο Οκτώβριος αστρολογικά;
Ποια ζώδια θα πρωταγωνιστήσουν στις εξελίξεις και ποιοι θα μείνουν θεατές;
Ποιες είναι οι απαιτητικές ημέρες του μήνα και ποιες είναι αυτές που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ερωτικά και επαγγελματικά;
Ποιοι θα έχουν μεγαλύτερη εύνοια και ποιοι θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο;
Μη χάσετε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου το Stars System στις 09:00 στο Star!
Ένας νέος μήνας ξεκινάει και πρέπει να ξέρουμε τι να περιμένουμε!
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