Stars System: Πώς θα είναι ο Οκτώβριος για κάθε ζώδιο;

Δείτε αύριο στις 9:00 τις αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου.

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου θα κάνει τις αστρολογικές προβλέψεις για τον Οκτώβριο την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 09:00.
  • Ο Οκτώβριος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός μήνας με ανάδρομες πορείες της Αφροδίτης και του Ερμή.
  • Πολλές πλανητικές όψεις θα δημιουργήσουν τεταμένο σκηνικό σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.
  • Θα αναλυθούν ποια ζώδια θα έχουν ευνοϊκές εξελίξεις και ποια θα ταλαιπωρηθούν.
  • Οι θεατές θα μάθουν για τις απαιτητικές και τις ευνοϊκές ημέρες του μήνα.

Αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου στις 09:00, η Άση Μπήλιου θα κάνει τις προβλέψεις της για τον Οκτώβριο, που είναι ένας ιδιαίτερα έντονος μήνας, ίσως και ο πιο απαιτητικός του φετινού φθινοπώρου, αφού φιλοξενεί τις ανάδρομες πορείες της Αφροδίτης και του Ερμή, αλλά και πολλές πλανητικές όψεις που διαμορφώνουν ένα πιο τεταμένο σκηνικό τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Άση Μπήλιου: O Ερμής στον Σκορπιό μέχρι τις 6/12- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια

Stars System: Πώς θα είναι ο Οκτώβριος για κάθε ζώδιο;

Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Λέοντα μέχρι τις 26/11- Ποια ζώδια ευνοούνται

Πώς θα είναι ο Οκτώβριος αστρολογικά;

Ποια ζώδια θα πρωταγωνιστήσουν στις εξελίξεις και ποιοι θα μείνουν θεατές;

Ποιες είναι οι απαιτητικές ημέρες του μήνα και ποιες είναι αυτές που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ερωτικά και επαγγελματικά;

Ποιοι θα έχουν μεγαλύτερη εύνοια και ποιοι θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο;

Μη χάσετε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου το Stars System στις 09:00 στο Star!

Ένας νέος μήνας ξεκινάει και πρέπει να ξέρουμε τι να περιμένουμε!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Stars System 

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Διαβάστε περισσότερα:
STARS SYSTEM
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
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