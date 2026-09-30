Γιατί ο όρος τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει; Ο Δρ. Τίμος Σελλής, Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας «Αρχιμήδης» του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, εξηγεί στην εκπομπή Star Tech. Ο ίδιος, παρότι ερευνητής στον κλάδο αυτό, δε χρησιμοποιεί εμπορικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τύπου ChatGPT.

Όταν ξεκίνησε την καριέρα του στην πληροφορική "έγραφε" προγράμματα χρησιμοποιώντας κάρτες, μία επίπονη διαδικασία, ειδικά όταν, όπως μας λέει από προσωπική εμπειρία, σου έπεφταν και ανακατεύονταν... Οι υπολογιστές πράγματι, όπως ακούμε από τους παλαιότερους, έπιαναν τον χώρο ενός ολόκληρου δωματίου από άκρη σε άκρη και τα αποτελέσματά τους ήταν μάλλον αστεία σε σχέση με τα όσα περιμένει σήμερα και ο πιο απλός χρήστης από έναν υπολογιστή.

Η διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης πιστεύει πως είναι μία φυσική εξέλιξη, που έγινε και δυνατή λόγω του διαδικτύου και του όγκου των πληροφοριών που είναι πλέον διαθέσιμος.

Σε σχέση με τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα που χρησιμοποιούμε όλοι σχεδόν, τον ανησυχεί η τυφλή εμπιστοσύνη που δείχνουν κάποιοι απέναντι στις απαντήσεις των μεγάλων αυτών γλωσσικών μοντέλων. Νέα παιδιά μπορεί να ακολουθήσουν λάθος συμβουλές, ενώ ακόμα και επαγγελματίες για παράδειγμα ψυχολόγοι κάνουν ερωτήσεις για τη δουλειά τους και δημιουργούν πεποιθήσεις.

Το κύμα παραιτήσεων ερευνητών από παγκόσμιους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης μαζί με τη συμφωνία στελεχών αυτών των εταιριών για μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της τεχνολογίας, τα τοποθετεί λίγο πριν την προετοιμασία της Anthropic, που έχει αναπτύξει το Claude, για εισαγωγή στο χρηματιστήριο, κάτι που δε θεωρεί σύμπτωση.

Οι κολοσσοί αυτοί είναι βαθιά χρεωμένοι. Οι εταιρίες που πρωτοστατούν στον αγώνα ταχύτητας της τεχνητής νοημοσύνης δανείστηκαν 500 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026 για να χρηματοδοτήσουν την ιστορική αυτή ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη. Η JPMorgan Chase υπολόγισε τον Ιούνιο ότι έως το 2030 τα δάνεια για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσουν τα 4.1 τρισεκατομμύρια δολλάρια έως το 2030 από εταιρίες που αναπτύσσουν και διαχειρίζονται κέντρα δεδομένων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης άλλων ή υποδομές για δική τους χρήση.

Ο Δρ. Σελλής πιστεύει πως αν η τεχνητή νοημοσύνη φτάσει σε σημείο να βλάψει την ανθρωπότητα, αυτό θα το έχει κάνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα την έχει προγραμματίσει να δράσει με συγκεκριμένο τρόπο. Το πρόβλημα με αυτή την τεχνολογία, όπως εξηγεί, είναι πως δεν υπάρχει τρόπος να αποδειχθεί τεχνικά ότι οι δικλείδες ασφαλείας που έχει θέσει μία εταιρία είναι απροσπέλαστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Anthropic εξηγεί το ρίσκο αυτό σε πιθανούς επενδυτές με έντονα λόγια, αναφέροντας πως τα μοντέλα της θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την ανθρωπότητα. Αυτά αναγράφονται σε ενημερωτικό προσπέκτους για την αρχική δημόσια προσφορά της, που μπορεί να φτάσει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, παρότι η εταιρία έχασε 42 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Ο Δρ. Τίμος Σελλής αναφέρεται και στα αυτόνομα οχήματα και μας θυμίζει το πόσο ξαφνικά καταλάγιασε η κουβέντα γύρω από αυτά. Καθώς εμπλέκονται πολλές παράμετροι, κανείς -πόσο μάλλον μία ασφαλιστική εταιρία- δε θέλει να αναλάβει το ρίσκο μίας γενικευμένης κυκλοφορίας οχημάτων που δε διαχειρίζεται άνθρωπος, αλλά αλγόριθμοι. Παρόλα αυτά, αρκετές λειτουργίες της αυτόνομης οδήγησης, όπως λέει, έχουν ενσωματωθεί στα οχήματα νέας γενιάς και βοηθούν τους οδηγούς να αποφύγουν ατυχήματα.

Οι εταιρίες πιστεύει πως δεν έχουν υιοθετήσει ακόμα την τεχνητή νοημοσύνη επαρκώς. Ψάχνουν τρόπους να την εκμεταλλευτούν, αλλά δεν είναι σίγουρες πώς.

Την ίδια στιγμή στις νεότερες γενιές ήδη γίνονται προσπάθειες αξιοποίησης της τεχνολογίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Εκεί σίγουρα θα επιφέρει αλλαγές η τεχνητή νοημοσύνη, όπως το κομπιουτεράκι μας έκανε να σταματήσουμε να κάνουμε πράξεις, αναφέρει ο Δρ. Σελλής. Αν χρησιμοποιηθεί όμως συντονισμένα, με έλεγχο και σε ενδιαφέρουσες εφαρμογές ανάλογα με την ηλικία, τότε υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της διαδικασίας εκμάθησης.

Τα ελληνικά «μυαλά» άλλωστε είναι δυνατά, όπως αποδεικνύει και ο μεγάλος αριθμός Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται σε μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Στη μονάδα Αρχιμήδης, διευθυντής της οποίας είναι ο Δρ. Τίμος Σελλής, γίνεται μεγάλη προσπάθεια τα μυαλά των νέων της χώρας μας να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν εντός των συνόρων μας. Γνωστοί Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού αναλαμβάνουν την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών φοιτητών σε ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ στον «Αρχιμήδη» κάνουν την πρακτική τους και προπτυχιακοί φοιτητές.