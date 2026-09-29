Απονεμήθηκαν τα 12α Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun στο θέατρο Ακροπόλ, την περασμένη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Τη βραδιά παρουσίασαν ο Ορέστης Τζιόβας και η Αντριάνα Ανδρέοβιτς.

Ορέστης Τζιόβας - Αντριάνα Ανδρέοβιτς/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ανάμεσα σε πολύ σημαντικές υποψηφιότητες το κοινό έδωσε το Πρώτο Βραβείο Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου στον Ηλία Βαλάση για την ερμηνεία του στο έργο «Άγριος Σπόρος».

Ηλίας Βαλάσης με το Πρώτο βραβείο Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου για τον «Άγριο Σπόρο»/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η ίδια θεατρική δουλειά απέσπασε άλλες δύο διακρίσεις: το Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Παράστασης και το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας που απονεμήθηκε στη Σοφία Καραγιάννη.

Σοφία Καραγιάννη- Ιωσήφ Ιωσηφίδης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας κέρδισε η Ευσταθία Τσαπαρέλη για «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού».

Ευσταθία Τσαπαρέλη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η θεατρική παράσταση «Τζόνι Μπλε», σε κείμενο – σκηνοθεσία του Γιώργη Τσούρη, αναδείχθηκε Καλύτερη Παράσταση της χρονιάς στα 12α Θεατρικά Βραβεία All4fun.

Ο Γιώργης Τσούρης με το βραβείο για την Καλύτερη Παράσταση της χρονιάς/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, απέσπασε συνολικά τρία βραβεία: το Πρώτο βραβείο Μουσικής Σύνθεσης που απονεμήθηκε στην Ευανθία Ρεμπούτσικα, το Πρώτο βραβείο Εικαστικής Επιμέλειας (Σκηνικά) στον Μανόλη Παντελιδάκη και το Δεύτερο Νεοελληνικού Έργου στη Ζέτη Φίτσιου.

Ευανθία Ρεμπούτσικα/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Σημειώνεται πως δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα η λίστα με τους νικητές των φετινών βραβείων.

Aνάμεσα στα πρόσωπα που παραβρέθηκαν στο θέατρο Ακροπόλ και παρακολούθησαν την απονομή των βραβείων ήταν πλήθος ηθοποιών και ανθρώπων του θεάτρου.

Γιώργος Παπαγεωργίου - Δανάη Μιχαλάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Βάσια Παναγοπούλου- Μανώλης Παντελιδάκης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Ναταλία Δήμου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Φωκάς Ευαγγελινος- Μυρτώ Αλικάκη/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Αναστασία Τσιλιμπίου- Ηλίας Βαλάσης- Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη- Μαρία Καρακίτσου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Κυριάκος Κουρουτσαβούρης- Έβελυν Ασουάντ/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Σοφία Πανάγου/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Γιώργος Κοψιδάς- Θάνος Μπίρκος- Φώτης Γιαννιώτης/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ