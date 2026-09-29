Απονεμήθηκαν τα 12α Θεατρικά Bραβεία Κοινού All4fun στο θέατρο Ακροπόλ, την περασμένη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Τη βραδιά παρουσίασαν ο Ορέστης Τζιόβας και η Αντριάνα Ανδρέοβιτς.
Ανάμεσα σε πολύ σημαντικές υποψηφιότητες το κοινό έδωσε το Πρώτο Βραβείο Καλύτερου Ανδρικού Ρόλου στον Ηλία Βαλάση για την ερμηνεία του στο έργο «Άγριος Σπόρος».
Η ίδια θεατρική δουλειά απέσπασε άλλες δύο διακρίσεις: το Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Παράστασης και το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας που απονεμήθηκε στη Σοφία Καραγιάννη.
Το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας κέρδισε η Ευσταθία Τσαπαρέλη για «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού».
Η θεατρική παράσταση «Τζόνι Μπλε», σε κείμενο – σκηνοθεσία του Γιώργη Τσούρη, αναδείχθηκε Καλύτερη Παράσταση της χρονιάς στα 12α Θεατρικά Βραβεία All4fun.
Η παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, απέσπασε συνολικά τρία βραβεία: το Πρώτο βραβείο Μουσικής Σύνθεσης που απονεμήθηκε στην Ευανθία Ρεμπούτσικα, το Πρώτο βραβείο Εικαστικής Επιμέλειας (Σκηνικά) στον Μανόλη Παντελιδάκη και το Δεύτερο Νεοελληνικού Έργου στη Ζέτη Φίτσιου.
Σημειώνεται πως δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα η λίστα με τους νικητές των φετινών βραβείων.
Aνάμεσα στα πρόσωπα που παραβρέθηκαν στο θέατρο Ακροπόλ και παρακολούθησαν την απονομή των βραβείων ήταν πλήθος ηθοποιών και ανθρώπων του θεάτρου.