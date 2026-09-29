Γιάννης Μπέζος: «Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση από τον φόβο του θανάτου»

Αποκάλυψε ότι δε θα συμμετάσχει σε άλλη σειρά πολλών επεισοδίων

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Γιάννης Μπέζος: Όσα είπε στη συνέντευξή του στο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιάννης Μπέζος δηλώνει ότι η σειρά «Σούπερ ήρωες» είναι η τελευταία μεγάλη τηλεοπτική του συμμετοχή.
  • Πιο επιτυχημένη σειρά του ήταν η «Κλινική περίπτωση» το 2011 με υψηλή τηλεθέαση.
  • Αναφέρεται στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την κοινωνική αντίδραση, επισημαίνοντας τα προβλήματα που προκύπτουν.
  • Κριτική για τον Γιάννη Πάριο, λέγοντας ότι οι αρνητικές αντιδράσεις είναι συμπλεγματικές συμπεριφορές.
  • Ο Μπέζος θεωρεί τον Θεό ανθρώπινη εφεύρεση από φόβο θανάτου και υποστηρίζει ότι τα θαύματα είναι προσωπική υπόθεση.

Ο Γιάννης Μπέζος αποκάλυψε ποια ήταν η πιο επιτυχημένη για τον ίδιο τηλεοπτική σειρά από όσες συμμετείχε και ξεκαθάρισε πως δε σκοπεύει να συμμετάσχει σε άλλη μεγάλη τηλεοπτική σειρά στο μέλλον. «Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση», σημείωσε και τοποθετήθηκε τόσο για την υπόθεση Μαζωνάκη όσο και για τα αρνητικά σχόλια για τον Γιάννη Πάριο

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«Μάλλον ήταν η πρώτη φορά που έκατσα τρεις ολόκληρους μήνες και δεν έκανα τίποτα. Είχα πολύ καιρό να μην εργαστώ καθόλου, ούτε γυρίσματα, ούτε παραστάσεις. Η δουλειά η δική μας… αν θες να βγεις στη σύνταξη, δεν κάνεις γι’ αυτή τη δουλειά. Μας τροφοδοτεί αυτό. Βέβαια και εκεί υπάρχει ένα μέτρο. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεπερνάμε το μέτρο ποτέ σε όλα τα πράγματα», είπε αρχικά ο ηθοποιός στην εκπομπή Happy Day. 

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«Το σώμα αρχίζει πια και λέει ότι θέλει λίγο διαχείριση. Μέσα μου νιώθω πάρα πολύ νέος και νιώθω ότι το μέλλον είναι μπροστά μου», είπε.

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Οι «Σούπερ ήρωες» στον Ant1 με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί συνεχίζονται και φέτος. «Είναι η τελευταία σειρά που κάνω αυτή τη ζωή. Εννοώ μεγάλη σειρά που έχει απαιτήσεις τέτοιες. Οι συμμετοχές μου, εάν προκύψει, θα είναι πολύ μικρές σε πράγματα πολύ μικρά και ενδιαφέροντα. Σειρά επεισοδίων πολλών είναι η τελευταία μου. Κουράστηκα, δε με γοητεύει πια. Είναι η 25η σειρά αυτή που κάνω και δε νομίζω ότι ούτε μου προσθέτει μέσα μου κάτι. Οικονομικά ναι, αλλά δεν είναι στα ενδιαφέροντά μου αυτό», αποκάλυψε. 

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«Η πιο επιτυχημένη σειρά ήταν μια σειρά που έκανα το 2011. Λεγόταν “Κλινική περίπτωση” και ήταν ένα concept του ΒΒC. Μια σειρά με πολύ υψηλή τηλεθέαση και πολύ καλό αποτέλεσμα», σημείωσε. 

Γιάννης Μπέζος για θάνατο Μαζωνάκη και αρνητικά σχόλια για Γιάννη Πάριο

Μετά από ερώτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το αν συμμετέχει σε τέτοιες συζητήσεις, είπε ότι ήταν πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη. «Το θέμα είναι ότι αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν ένας άνθρωπος άγνωστος θα συνέβαινε; Θα είχαμε καμία συνέχεια σε αυτό; Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτά ας πούμε, είναι μεγάλα προβλήματα», επισήμανε. 

Όσον αφορά στα αρνητικά σχόλια για τον Γιάννη Πάριο, ανέφερε πως «Δε νομίζω ότι το να κριτικάρεις, να κάνεις μια κριτική τέτοια και να αρχίσεις να λες γιατί το έκανε… Μπορείς άμα θες να μην πας. Το να βγαίνεις και να σχολιάζεις και να λες γιατί το κάνει και να φύγει, είναι συμπλεγματικές συμπεριφορές αυτές».

Μπέζος: «Ο Θεός είναι μια εφεύρεση ανθρώπινη από τον φόβο του θανάτου»

Για το αν πιστεύει στον Θεό, τον χαρακτήρισε «ανθρώπινη εφεύρεση, η οποία γίνεται από φόβο, κυρίως από τον φόβο του θανάτου».

«Στην περίπτωση λοιπόν του θανάτου ο άνθρωπος πρέπει να καταφύγει κάπου και εξού και δημιουργούνται οι θρησκείες. Ενώ η βάση της φιλοσοφίας είναι η απορία, η βάση της θρησκείας είναι ο φόβος. Το θαύμα είναι προσωπική υπόθεση. Μπορείς να κάνεις θαύματα μόνος σου υπέροχα, τα άλλα είναι τρυκ. Μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα», είπε.

Γιάννης Μπέζος: «Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση από τον φόβο του θανάτου»

Τέλος, παραδέχτηκε πως κλαίει, άμα χρειαστεί ή του έρθει. «Γιατί οι άτρωτοι δεν κλαίνε; Αυτά είναι κλισέ. Γι’ αυτό το αγόρια γίνονται έτσι, σαν κουραμπιέδες μετά», κατέληξε. 

Ο Γιάννης Μπέζος εκτός από την τηλεοπτικό του ρόλο, θα παίζει στη θεατρική παράσταση «Ο Έμπορος της Βενετίας» στο θέατρο Αλκυονίς από τις 21 Οκτωβρίου. Από τα τέλη Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει πρόβες με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, για την παράσταση «Κατά φαντασίαν ασθενής», την οποία θα σκηνοθετήσει. Το έργο θα παρουσιάζεται στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά από τέλος Φεβρουαρίου. 

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