Ο Γιάννης Μπέζος αποκάλυψε ποια ήταν η πιο επιτυχημένη για τον ίδιο τηλεοπτική σειρά από όσες συμμετείχε και ξεκαθάρισε πως δε σκοπεύει να συμμετάσχει σε άλλη μεγάλη τηλεοπτική σειρά στο μέλλον. «Ο Θεός είναι ανθρώπινη εφεύρεση», σημείωσε και τοποθετήθηκε τόσο για την υπόθεση Μαζωνάκη όσο και για τα αρνητικά σχόλια για τον Γιάννη Πάριο.

«Μάλλον ήταν η πρώτη φορά που έκατσα τρεις ολόκληρους μήνες και δεν έκανα τίποτα. Είχα πολύ καιρό να μην εργαστώ καθόλου, ούτε γυρίσματα, ούτε παραστάσεις. Η δουλειά η δική μας… αν θες να βγεις στη σύνταξη, δεν κάνεις γι’ αυτή τη δουλειά. Μας τροφοδοτεί αυτό. Βέβαια και εκεί υπάρχει ένα μέτρο. Δηλαδή δεν πρέπει να ξεπερνάμε το μέτρο ποτέ σε όλα τα πράγματα», είπε αρχικά ο ηθοποιός στην εκπομπή Happy Day.

Γιάννης Μπέζος στην πρεμιέρα «Αινιγματικές Παραλλαγές», τον Ιούνιο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Το σώμα αρχίζει πια και λέει ότι θέλει λίγο διαχείριση. Μέσα μου νιώθω πάρα πολύ νέος και νιώθω ότι το μέλλον είναι μπροστά μου», είπε.

Μακάρι να με παρεξηγούν από τα λεγόμενά μου. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να διαχειριστείς την αλήθεια

Οι «Σούπερ ήρωες» στον Ant1 με τον ίδιο να πρωταγωνιστεί συνεχίζονται και φέτος. «Είναι η τελευταία σειρά που κάνω αυτή τη ζωή. Εννοώ μεγάλη σειρά που έχει απαιτήσεις τέτοιες. Οι συμμετοχές μου, εάν προκύψει, θα είναι πολύ μικρές σε πράγματα πολύ μικρά και ενδιαφέροντα. Σειρά επεισοδίων πολλών είναι η τελευταία μου. Κουράστηκα, δε με γοητεύει πια. Είναι η 25η σειρά αυτή που κάνω και δε νομίζω ότι ούτε μου προσθέτει μέσα μου κάτι. Οικονομικά ναι, αλλά δεν είναι στα ενδιαφέροντά μου αυτό», αποκάλυψε.

«Η πιο επιτυχημένη σειρά ήταν μια σειρά που έκανα το 2011. Λεγόταν “Κλινική περίπτωση” και ήταν ένα concept του ΒΒC. Μια σειρά με πολύ υψηλή τηλεθέαση και πολύ καλό αποτέλεσμα», σημείωσε.

Γιάννης Μπέζος για θάνατο Μαζωνάκη και αρνητικά σχόλια για Γιάννη Πάριο

Μετά από ερώτηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και το αν συμμετέχει σε τέτοιες συζητήσεις, είπε ότι ήταν πολύ σοβαρό αυτό που συνέβη. «Το θέμα είναι ότι αν δεν ήταν ο Μαζωνάκης και ήταν ένας άνθρωπος άγνωστος θα συνέβαινε; Θα είχαμε καμία συνέχεια σε αυτό; Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτά ας πούμε, είναι μεγάλα προβλήματα», επισήμανε.

Όσον αφορά στα αρνητικά σχόλια για τον Γιάννη Πάριο, ανέφερε πως «Δε νομίζω ότι το να κριτικάρεις, να κάνεις μια κριτική τέτοια και να αρχίσεις να λες γιατί το έκανε… Μπορείς άμα θες να μην πας. Το να βγαίνεις και να σχολιάζεις και να λες γιατί το κάνει και να φύγει, είναι συμπλεγματικές συμπεριφορές αυτές».

Μπέζος: «Ο Θεός είναι μια εφεύρεση ανθρώπινη από τον φόβο του θανάτου»

Για το αν πιστεύει στον Θεό, τον χαρακτήρισε «ανθρώπινη εφεύρεση, η οποία γίνεται από φόβο, κυρίως από τον φόβο του θανάτου».

«Στην περίπτωση λοιπόν του θανάτου ο άνθρωπος πρέπει να καταφύγει κάπου και εξού και δημιουργούνται οι θρησκείες. Ενώ η βάση της φιλοσοφίας είναι η απορία, η βάση της θρησκείας είναι ο φόβος. Το θαύμα είναι προσωπική υπόθεση. Μπορείς να κάνεις θαύματα μόνος σου υπέροχα, τα άλλα είναι τρυκ. Μπορείς να κάνεις πάρα πολύ ωραία πράγματα», είπε.

Τέλος, παραδέχτηκε πως κλαίει, άμα χρειαστεί ή του έρθει. «Γιατί οι άτρωτοι δεν κλαίνε; Αυτά είναι κλισέ. Γι’ αυτό το αγόρια γίνονται έτσι, σαν κουραμπιέδες μετά», κατέληξε.

Ο Γιάννης Μπέζος εκτός από την τηλεοπτικό του ρόλο, θα παίζει στη θεατρική παράσταση «Ο Έμπορος της Βενετίας» στο θέατρο Αλκυονίς από τις 21 Οκτωβρίου. Από τα τέλη Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει πρόβες με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, για την παράσταση «Κατά φαντασίαν ασθενής», την οποία θα σκηνοθετήσει. Το έργο θα παρουσιάζεται στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά από τέλος Φεβρουαρίου.