Γιάννης Μπέζος: «Κουράστηκα, δε με γοητεύει πια - Δεν έχω όρεξη να το κάνω»

Ο Γιάννης Μπέζος βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής Στούντιο 4 της ΕΡΤ, το απόγευμα της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός ηθοποιός, ανάμεσα σε άλλα, μίλησε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο για την απόφασή του να μην ξανακάνει καλοκαιρινή περιοδεία στο θέατρο.

Τέρμα οι μεγάλες περιοδείες για τον Γιάννη Μπέζο

«Δε θέλω να ξαναβγώ καλοκαίρι σε περιοδεία, γιατί κουράστηκα λίγο, δε με γοητεύει πια. Είναι η 16η περιοδεία αυτή που έκανα! Έχω μείνει στα ίδια δωμάτια ξενοδοχείων πολλά χρόνια, έχω μάθει τους εστιάτορες με τα μικρά τους. Δεν έχει κανένα νόημα πια! Δεν είναι και το πιο απλό αυτές οι μετακινήσεις», είπε αρχικά με χιούμορ.

«Όταν βγαίνεις έξω, κυρίως καλοκαίρι και παίζεις στην περιφέρεια, βγαίνεις γιατί κάτι έχεις να πεις. Νομίζω ότι έχουν ειπωθεί πολλά πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι καινούργιο που θα δημιουργήσει μια έκπληξη, σε μένα πρώτα πρώτα, για να μπορέσω να τη μεταφέρω στους θεατές. Το να γυρίσω όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο μέχρι τα Χανιά και να κάνω 45-50 παραστάσεις, δεν μπορώ. Νιώθω ότι δεν έχω την όρεξη πια να το κάνω», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ο Γιάννης Μπέζος με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

Κλείνοντας, ο Γιάννης Μπέζος ανέφερε: «Πάντα είναι ένα καινούργιο στοίχημα όταν ξεκινάμε κάτι. Όταν λέω ποτέ, το τηρώ! Δε θα το έλεγα εύκολα. Κουράστηκα με την πρώτη πιάτσα που πήγα, είπα ότι δε θέλω να ξανάρθω. Η καθημερινότητα έξω από την Αθήνα δε μου λέει κάτι, με κουράζει. Αν μου πουν ότι πρέπει να πάω περιοδεία 45 πιάτσες για έναν σκοπό που είναι ζωής και θανάτου, θα πάω. Αλλά η επιθυμία μου είναι να μην πάω».