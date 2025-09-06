Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»

Την αντίθεσή του στο να φέρεται και να ντύνεται κάποιος με τρόπο που δεν συμβαδίζει με τη βιολογική του ηλικία, εξέφρασε ο Γιάννης Μπέζος σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο ηθοποιός ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ΄ αυτές οι «Οι Απαράδεκτοι», «Της Ελλάδος τα παιδιά», «Εκείνες κι εγώ», «Bίος Ανθόσπαρτος», «Άκρως οικογενειακόν», «Ευτυχισμένοι μαζί», «Ο γάμος της κόρης μου», «Κλινική Περίπτωση» ανέφερε χαρακτηριστικά πως το “φαινόμενο” αυτό το συναντά σε πολλούς ανθρώπους της δικής του γενιάς.

«Το συναντώ πολύ αυτό στη γενιά μου, βλέπω κάτι τύπους με αλογοουρές, κάτι σκουλαρίκια, κάτι αρκουδόκρικους. Λοιπόν, είναι αστεία πράγματα αυτά! Η εξωτερική εμφάνιση είναι μια προέκταση της διάθεσής μας. Με φαντάζεστε εμένα να έρθω αύριο με ξυρισμένο κεφάλι και μαγιό; Είναι ωραίο να συμβαδίζεις με την ηλικία σου. Είναι ολέθριο να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι 25 χρονών» τόνισε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» ο ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Βεβαίως υπάρχει το παιδί μέσα μας όταν μεγαλώνουμε, αλλά ποια εκδοχή του υπάρχει; Πρέπει να υπάρχει διάθεση, αλλά έχει μεσολαβήσει ο χρόνος που το μυαλό έχει προχωρήσει. Απλώς πρέπει να παραμένει αυτό που ονομάζουμε ενθουσιασμός, δηλαδή ένα θεϊκό στοιχείο μέσα σου, το οποίο έχουν οι νεολαίοι.

Γι’ αυτό και καμιά φορά στους νέους συγχωρούμε μια υπερβολή ή αν κάνουν κάτι. Πρέπει να κάνουν επιπόλαιες κινήσεις και συνήθως την κάνουν την επιπόλαια κίνηση επειδή συμπεριφέρονται ως μεγάλοι. Αντίθετα, οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι».

Στην ίδια συνέντευξη ο ηθοποιός απάντησε και στην ερώτηση για το πού θα ήθελε να είναι αρεστός: στο κοινό ή στην πνευματική κοινότητα, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

"Η πνευματική κοινότητα δεν είναι κάποιοι που ξέρουν κάτι παραπάνω, οπότε συμπεριλαμβάνεται σε αυτή και το κοινό. Εγώ κάνω τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά και δεν ξέρω τίποτα, και βλέπω κάποιον που γράφει και τα ξέρει όλα. Δηλαδή ο βαθμολογών είναι καλύτερος από τον βαθμολογούμενο. Αφού βάζει αστέρια και κάνει κριτικές. Αυτά είναι γελοία πράγματα. Η δουλειά μας είναι να παρηγορήσουμε τους θεατές για να μπορέσουν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους" ανέφερε χαρακτηριστικά.

