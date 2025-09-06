Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»

«Το βλέπω συχνά με ανθρώπους της γενιάς μου και είναι ολέθριο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.09.25 , 20:26 Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη σήμερα σε όλη την Ελλάδα
06.09.25 , 20:24 Μητσοτάκης: Μείωση κατά 2 τοις εκατό στους φορολογικούς συντελεστές
06.09.25 , 19:58 Σε κλοιό διαδηλωτών η ΔΕΘ
06.09.25 , 19:48 ΔΕΘ: Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη
06.09.25 , 18:44 Δένδιας: «Τέλος στο... αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει»
06.09.25 , 18:05 Ford Ranger Plug-In Hybrid: Πλοηγεί το Ιστορικό Ράλυ Ακρόπολις
06.09.25 , 17:44 Aυτή είναι η ιδανική άσκηση που θα αναζωογονήσει
06.09.25 , 17:30 Κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε στο λιμάνι του Πειραιά - Σώοι οι 450 επιβάτες
06.09.25 , 17:12 Τραμπ: Aπειλεί την ΕΕ με αντίποινα μετά την επιβολή προστίμου στη Google
06.09.25 , 17:05 Μάρα Ζαχαρέα: Η σύσκεψη λίγο πριν την επιστροφή της στο Δελτίο
06.09.25 , 17:02 Route 360: Ο Γιάννης και η Βάσω κυνηγάνε μία φάλαινα
06.09.25 , 16:50 Σάλος στην Τουρκία: Ρώσοι φιλήθηκαν μέσα σε τζαμί και συνελήφθησαν
06.09.25 , 16:24 Το πλήρωμα του Route 360 ξεκινά ένα απαιτητικό ταξίδι!
06.09.25 , 16:05 Route 360: Ο Γιάννης καταφέρνει να πιάσει έναν μεγάλο τόνο!
06.09.25 , 15:51 Οι γονείς του Γιάννη αποχαιρετούν το Route 360!
Γέννησε η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου- Η φωτογραφία που ανέβασε
Δένδιας: «Τέλος στο... αγοράζουμε ό,τι βρούμε, όσο κι αν κοστίζει»
Χριστόπουλος - Μπραντ: Αυτό είναι το όνομα που θα δώσουν στο 3ο τους παιδί
BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες
Λιάγκας: Στο εξωτερικό με τους γιους του, λίγο πριν την πρεμιέρα του
O λόγος που ο Βασίλης Σπανούλης έγινε έξω φρενών λόγω...Αντετοκούνμπο
Απάντηση ΥΠΕΘΑ στους Τούρκους: Γιατί στείλαμε F-16 σε αεροσκάφος σας
Opel: Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην Auto Thessaloniki
Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας
Mπέζος: «Έτσι όπως συμπεριφέρονται, γίνονται γελοίοι»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: φωτογραφία από NDP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την αντίθεσή του στο να φέρεται και να ντύνεται κάποιος με τρόπο που δεν συμβαδίζει με τη βιολογική του ηλικία, εξέφρασε ο Γιάννης Μπέζος σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Τσαλίκη - Μπέζος: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά σε ειδυλλιακό τοπίο

Ο ηθοποιός ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές δημοφιλείς σειρές, ανάμεσα σ΄ αυτές οι «Οι Απαράδεκτοι», «Της Ελλάδος τα παιδιά», «Εκείνες κι εγώ», «Bίος Ανθόσπαρτος», «Άκρως οικογενειακόν», «Ευτυχισμένοι μαζί», «Ο γάμος της κόρης μου»,  «Κλινική Περίπτωση»  ανέφερε χαρακτηριστικά πως το “φαινόμενο” αυτό το συναντά σε πολλούς ανθρώπους της δικής του γενιάς. 

 

Ορφέας Αυγουστίδης: Το σχόλιο της Μαρίας Τζομπανάκη για τα... Φαντάσματα!

«Το συναντώ πολύ αυτό στη γενιά μου, βλέπω κάτι τύπους με αλογοουρές, κάτι σκουλαρίκια, κάτι αρκουδόκρικους. Λοιπόν, είναι αστεία πράγματα αυτά! Η εξωτερική εμφάνιση είναι μια προέκταση της διάθεσής μας. Με φαντάζεστε εμένα να έρθω αύριο με ξυρισμένο κεφάλι και μαγιό; Είναι ωραίο να συμβαδίζεις με την ηλικία σου. Είναι ολέθριο να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι 25 χρονών» τόνισε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» ο ηθοποιός και πρόσθεσε: 

«Βεβαίως υπάρχει το παιδί μέσα μας όταν μεγαλώνουμε, αλλά ποια εκδοχή του υπάρχει; Πρέπει να υπάρχει διάθεση, αλλά έχει μεσολαβήσει ο χρόνος που το μυαλό έχει προχωρήσει. Απλώς πρέπει να παραμένει αυτό που ονομάζουμε ενθουσιασμός, δηλαδή ένα θεϊκό στοιχείο μέσα σου, το οποίο έχουν οι νεολαίοι.

Γι’ αυτό και καμιά φορά στους νέους συγχωρούμε μια υπερβολή ή αν κάνουν κάτι. Πρέπει να κάνουν επιπόλαιες κινήσεις και συνήθως την κάνουν την επιπόλαια κίνηση επειδή συμπεριφέρονται ως μεγάλοι. Αντίθετα, οι μεγάλοι όταν συμπεριφέρονται σαν νέοι, γίνονται γελοίοι».

Στην ίδια συνέντευξη ο ηθοποιός απάντησε και στην ερώτηση για το πού θα ήθελε να είναι αρεστός: στο κοινό ή στην πνευματική κοινότητα, αναφέροντας χαρακτηριστικά.

"Η πνευματική κοινότητα δεν είναι κάποιοι που ξέρουν κάτι παραπάνω, οπότε συμπεριλαμβάνεται σε αυτή και το κοινό. Εγώ κάνω τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά και δεν ξέρω τίποτα, και βλέπω κάποιον που γράφει και τα ξέρει όλα. Δηλαδή ο βαθμολογών είναι καλύτερος από τον βαθμολογούμενο. Αφού βάζει αστέρια και κάνει κριτικές. Αυτά είναι γελοία πράγματα. Η δουλειά μας είναι να παρηγορήσουμε τους θεατές για να μπορέσουν να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους" ανέφερε χαρακτηριστικά. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΖΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top