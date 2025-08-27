Τσαλίκη - Μπέζος: Ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά σε ειδυλλιακό τοπίο

Δείτε το teaser trailer της σειράς Τα Φαντάσματα με τη συμμετοχή της Ναταλίας Τσαλίκη

Λίγο πριν την απολαύσουμε στα πολυαναμενόμενα «Φαντάσματα», η Ναταλία Τσαλίκη απολαβάνει στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά της.

Η ηθοποιός θα υποδυθεί την «Καλλιρρόη Παπαρρηγοπούλου» στη νέα κωμική σειρά του Star, που αποτελεί την ελληνική μεταφορά της πετυχημένης βρετανικής παραγωγής «Ghosts» του BBC.

Η Ναταλία Τσαλίκη δημοσίευσε στα social media μια σπάνια φωτογραφία με τον σύζυγό της, Γιάννη Μπέζο. Το ζευγάρι απόλαυσε την καλοκαιρινή του βόλτα και στη συνέχεια πόζαρε αγκαλιασμένο μπροστά σε ένα ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα.

«Αντίο καλοκαίρι..», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ναταλία Τσαλίκη.

Η Ναταλία Τσαλίκη ποζάρει με τον σύζυγό της, Γιάννη Μπέζο

Οι ηθοποιοί ζουν την αγάπη τους με διακριτικότητα κι ουδέποτε έχουν δώσει αφορμές να τους σχολιάσουν για την προσωπική τους ζωή. Είναι παντρεμένοι σχεδόν 40 χρόνια κι έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, την Ηρώ Μπέζου, που ακολουθεί τα βήματά τους στην υποκριτική, επιβεβαιώνοντας το ρητό με το μήλο και τη μηλιά.

Με επαγγελματισμό, αφοσίωση και πάθος, υπηρετούν επί δεκαετίες τον χώρο του θεάματος κι αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλουν να αφήσουν στην κοινωνία.