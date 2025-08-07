Γιάννης Μπέζος - Ναταλία Τσαλίκη: Βραδινή έξοδος στην Επίδαυρο

Ο Γιάννης Μπέζος και η Ναταλία Τσαλίκη πήγαν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου για να παρακολουθήσουν την παράσταση «Ο όρκος της Ευρώπης» στην οποία πρωταγωνίστησε η βραβευμένη με όσκαρ, γαλλίδα ηθοποιός, Ζιλιέτ Μπινός.
O φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι, το οποίο ήταν χαλαρό και ευδιάθετο.
Η Ναταλία Τσαλίκη φορούσε λευκό cropped πουκάμισο και μια μαύρη αέρινη παντελόνα. Το κομψό στυλ της συμπλήρωναν χρυσοί κρίκοι και διακριτικά κοσμήματα στο λαιμό και στα χέρια ενώ το μακιγιάζ και τα μαλλιά της ήταν απλά και φυσικά.
Ο Γιάννης Μπέζος επέλεξε ένα λινό σύνολο σε γήινες αποχρώσεις, με λαδί παντελόνι σε φαρδιά γραμμή και χακί πουκάμισο.
Βαρβάρα Λαζαρίδου-Γιάννης Μπέζος-Ναταλία Τσαλίκη
Γιάννης Μπέζος - Ναταλία Τσαλίκη
Γιάννης Μπέζος - Ναταλία Τσαλίκη