Αφροδίτη στον Ζυγό: Πώς θα επηρεαστούν οι σχέσεις των ζωδίων

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

Επιμέλεια STAR.GR
Σχεσεις
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Οι προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star
Άση Μπήλιου: Τα ξημερώματα της Τρίτης η Αφροδίτη επιτέλους προχωρά στο ζώδιο που κυβερνά, τον Ζυγό, και θα μας βοηθήσει μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου να βρούμε ισορροπίες και αρμονία στις σχέσεις μας. Από τη θέση αυτή αμέσως θα σχηματίσει αντίθεση με τον Ποσειδώνα και τρίγωνο με τον Ουρανό, όψεις που αναλύονται σε ειδικά άρθρα. Το πνεύμα της ημέρας είναι να προτιμήσουμε τον διάλογο, τη συναίνεση και τη διπλωματία και όχι την επίθεση ή την άτσαλη έκφραση του θυμού μας. Εύκολο; Φυσικά και δεν είναι...

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο www.asibiliou.gr 

 

