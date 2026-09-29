Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Σήμερα, Τρίτη, αναμένεται να καταθέσει ακόμα μία εργαζόμενη του ιατρείου, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην Αστυνομία.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα όσα φέρεται να κατέθεσε 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, αλλά και ένα μήνυμα που, σύμφωνα με την κατάθεσή της, εστάλη την ώρα που ο τραγουδιστής κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Νοσηλεύτρια που κατέθεσε χθες για την υπόθεση Μαζωνάκη άλλαξε εντελώς την προανακριτική της κατάθεση

Θάνατος Μαζωνάκη: Η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας

Η 61χρονη νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο, κατέθεσε ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή και φέρεται να διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική της κατάθεση στην Αστυνομία.

Αρχικά είχε αναφέρει ότι αποχώρησε από το ιατρείο στις 16:15 και ότι δε γνώριζε τι είχε συμβεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο, φέρεται να διευκρίνισε ότι τελικά έφυγε αργότερα, αποδίδοντας την αρχική αναφορά στην ώρα στο γεγονός ότι δεν είχε συναίσθηση του χρόνου.

Μήνυμα που έστειλε η γραμματέας της γιατρού του Μαζωνάκη στον σύντροφό της, φαίνεται να «καίει» την 56χρονη

«Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 16:15 γιατί δεν είχα συναίσθηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα», φέρεται να κατέθεσε.

Η ίδια φέρεται επίσης να περιέγραψε κλίμα πανικού στο ιατρείο μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή και ότι η γιατρός κάποια στιγμή κάλεσε όλες τις εργαζόμενες στο γραφείο της.

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μήνυμα για τη μέθη, που «καίει» τη γιατρό

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και μήνυμα που φέρεται να έστειλε γραμματέας του ιατρείου στον σύντροφό της, την ώρα που οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, την ώρα που ο τραγουδιστής κατέρρεε στο δωμάτιο όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση, επικράτησε αναστάτωση. Όταν ακούστηκε η λέξη «αδρεναλίνη», πήρε το κινητό της και έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της.

Στο μήνυμα φαίνεται να έγραψε ότι ο Μαζωνάκης έπαθε ανακοπή από τη μέθη που του έγινε κατά την πλασμαφαίρεση

Το μήνυμα φέρεται να ανέφερε:

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης».

Οι οριστικές απαντήσεις αναμένονται από τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν εάν στον οργανισμό του τραγουδιστή υπήρχαν ουσίες που συνδέονται με μέθη ή καταστολή.

Η 56χρονη γιατρός, η οποία είναι προφυλακισμένη και κατηγορούμενη στην υπόθεση, αρνείται ότι χορηγήθηκε τέτοια ουσία.

Θάνατος Μαζωνάκη: Το μηχάνημα υδροθεραπείας που δε βρέθηκε στον χώρο

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται παράλληλα και ο εξοπλισμός του ιατρείου.

Η γιατρός αρνείται μέχρι σήμερα ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολύτιμη Λεονάρδου, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι σε έλεγχο που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2025 είχε καταγραφεί μηχάνημα υδροθεραπείας.

Όπως δήλωσε, την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη το συγκεκριμένο μηχάνημα δε βρισκόταν στον χώρο. Από την πλευρά του 58χρονου γιατρού είχε αναφερθεί ότι ήταν χαλασμένο και είχε απομακρυνθεί.

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέες καταθέσεις σήμερα

Η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου. Σήμερα αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε καταθέσει κατά το προανακριτικό στάδιο στην Αστυνομία.

Οι καταθέσεις θα αξιολογηθούν μαζί με το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί για τις κρίσιμες ώρες του θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή.

Όλα θα φανούν από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της 56χρονης οι δικηγόροι της

Παράλληλα, οι δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός ανακοίνωσαν χθες ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον 58χρονο γιατρό, παραιτούμενοι από την υπεράσπιση της 56χρονης συζύγου του, η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η απόφαση λαμβάνεται «για λόγους αμιγώς νομικούς» και ότι ο περιορισμός της εκπροσώπησης είναι «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων».

Την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού αναλαμβάνει πλέον ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής.

Οι δύο γιατροί παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού.