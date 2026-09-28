Άνω Λιόσια: Σάλος Με Νηπιαγωγό Να Φωνάζει Σε Παιδιά

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο, το οποίο έχει καταγράψει νηπιαγωγό στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων να απευθύνεται με έντονο τρόπο σε παιδιά.

Σε αυτό ακούγεται η εκπαιδευτικός να φωνάζει στα παιδιά με αφορμή, όπως φαίνεται, ζημιές στον προαύλιο χώρο.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!» και «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!», ακούγεται να φωνάζει μεταξύ άλλων.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό φαίνεται να της ζητούν εξηγήσεις, με την ίδια να τους απαντά: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;», ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο».

Μετά το συμβάν, η εκπαιδευτικός φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση στον χώρο του σχολείου. Οι πληροφορίες για τους φερόμενους δράστες είναι συγκεχυμένες, αφού γίνεται λόγος για περαστικούς ή για γονείς παιδιών που βρίσκονταν στο σχολείο.

Η νηπιαγωγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο.

ΕΔΕ και κινητοποίηση των αρχών

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής επιβεβαίωσε την επίθεση και ανακοίνωσε τη διενέργεια ΕΔΕ, με εντολή του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιου Κ. Αναστασόπουλου.

Ο ίδιος καταδίκασε τη σωματική επίθεση και ανέφερε ότι η εκπαιδευτικός θα έχει πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, έχουν κινητοποιηθεί οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών.