Άνω Λιόσια: «Σας έφαγα τα χέρια!» -Σάλος με νηπιαγωγό να φωνάζει σε παιδιά

Κατήγγειλε επίθεση εναντίον της

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Χρήστος Μπόνης)
Άνω Λιόσια: Σάλος Με Νηπιαγωγό Να Φωνάζει Σε Παιδιά
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίντεο νηπιαγωγού στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων προκαλεί σάλο, καθώς φωνάζει έντονα σε παιδιά για ζημιές.
  • Η εκπαιδευτικός ακούγεται να απειλεί τα παιδιά με φράσεις όπως "σας έφαγα τα χέρια" και "ντροπή".
  • Μετά το περιστατικό, δέχθηκε σωματική επίθεση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής ανακοίνωσε ΕΔΕ και κινητοποίηση αρχών για την υπόθεση.
  • Η εκπαιδευτικός θα έχει πλήρη ηθική και νομική κάλυψη, σύμφωνα με τις αρχές.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο, το οποίο έχει καταγράψει νηπιαγωγό στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων να απευθύνεται με έντονο τρόπο σε παιδιά.

Σε αυτό ακούγεται η εκπαιδευτικός να φωνάζει στα παιδιά με αφορμή, όπως φαίνεται, ζημιές στον προαύλιο χώρο. 

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», «Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!» και «Μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα!», ακούγεται να φωνάζει μεταξύ άλλων.  

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό φαίνεται να της ζητούν εξηγήσεις, με την ίδια να τους απαντά: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;», ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει: «Θα φωνάζω όσο θέλω, χάλασαν το σχολείο». 

Μετά το συμβάν, η εκπαιδευτικός φέρεται να δέχθηκε σωματική επίθεση στον χώρο του σχολείου. Οι πληροφορίες για τους φερόμενους δράστες είναι συγκεχυμένες, αφού γίνεται λόγος για περαστικούς ή για γονείς παιδιών που βρίσκονταν στο σχολείο.  

Η νηπιαγωγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. 

ΕΔΕ και κινητοποίηση των αρχών 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής επιβεβαίωσε την επίθεση και ανακοίνωσε τη διενέργεια ΕΔΕ, με εντολή του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσιου Κ. Αναστασόπουλου. 

Ο ίδιος καταδίκασε τη σωματική επίθεση και ανέφερε ότι η εκπαιδευτικός θα έχει πλήρη ηθική, διοικητική και νομική κάλυψη. 

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, έχουν κινητοποιηθεί οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές για την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών. 

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