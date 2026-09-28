Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση άδειας κλινικής στη Θεσσαλονίκη εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι στην κλινική λειτουργούσε ολόκληρο Ογκολογικό Τμήμα χωρίς να προβλέπεται από την άδεια, χωρίς σύμβαση με το κατάλληλο προσωπικό και χωρίς ΜΕΘ!

Η καταγγελία ενός πολίτη που έφτασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας το 2025 για τη λειτουργεία ιδιωτικής κλινικής, χωρίς το επαρκές προσωπικό έβγαλε λαβράκι. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο διαπιστώθηκε ότι μέσα στην κλινική, σύμφωνα με το πόρισμα, λειτουργούσε ολόκληρο Ογκολογικό Τμήμα χωρίς άδεια και μάλιστα πλήρως εξοπλισμένο.

Επικεφαλής ήταν ένας γιατρός - πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα. Μάλιστα από την κλινική του είχαν παραχωρήσει γραφείο χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει σύμβαση μαζί του.

«Στη Θεσσαλονίκη, 400 μέτρα από το Θεαγένειο, ένα σύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο λειτουργούσε μια κλινική με δεκάδες κλίνες, η οποία ήταν υποστελεχωμένη και ουσιαστικά λειτουργούσε ως γηροκομείο. Διαφήμιζε ότι έχει ογκολογική κλινική με έναν πνευμονολόγο ογκολόγο, ο οποίος συνεργαζόταν μερικές μέρες με την κλινική, χωρίς να διαθέτει εξιδεικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και ταυτόχρονα ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό», σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Ο γιατρός συνταγογραφούσε από την κλινική για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρμακα

Επίσης, όπως προέκυψε από τον έλεγχο, ο ιατρός συνταγογραφούσε από το 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία τους χορηγούσε στο «Ογκολογικό Τμήμα» της κλινικής. Μάλιστα, την προετοιμασία των ασθενών αναλάμβανε το προσωπικό της.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η κλινική είχε αναρτήσει ενημερωτικό υλικό και συγκεκριμένα βίντεο στην ιστοσελίδα της, στο οποίο φαίνεται να λειτουργεί παράνομα Ογκολογικό Τμήμα με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Επιπλέον προέκυψε ότι δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, ούτε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. H κλινική δε διέθετε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Μετά από όσα προέκυψαν από τον έλεγχο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εισηγήθηκε το άμεσο κλείσιμο της κλινικής.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star