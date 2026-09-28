Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άνθρωποι.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη διαδρομή του φυσικού αερίου μέσα στην πολυκατοικία, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα ευρήματα από το σημείο όπου βρισκόταν ο μετρητής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, τόσο ο μετρητής όσο και τμήμα του αγωγού έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστούν λεπτομερώς.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Star και εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, αποτυπώνεται ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου, ο οποίος συνδέεται με το κεντρικό δίκτυο μέσω του μετρητή. Στο σημείο όπου βρισκόταν ο μετρητής φαίνεται να υπάρχουν ίχνη καύσης, αλλά και έντονη διάβρωση. Τα συγκεκριμένα ευρήματα θεωρούνται σημαντικά για την πορεία της προανακριτικής διαδικασίας, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της έκρηξης.

Παράλληλα, οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών δείχνουν ότι το ισχυρότερο ωστικό κύμα εντοπίστηκε στο ύψος του δεύτερου ορόφου. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στα δύο όμορα κτίρια, όπου έχουν υποχωρήσει τοίχοι και έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται και οι τελευταίες κινήσεις των θυμάτων πριν από την έκρηξη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι περισσότεροι βρίσκονταν στα κρεβάτια τους, ενώ μία ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε όρθια, λίγα μέτρα μακριά από τον νιπτήρα. Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να επιχείρησε να ανάψει το φως ή τον θερμοσίφωνα, γεγονός που θα μπορούσε, εφόσον επιβεβαιωθεί η παρουσία συσσωρευμένου αερίου, να λειτουργήσει ως πηγή ανάφλεξης.

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της Πολεοδομίας του Δήμου πραγματοποιεί αυτοψία στα όμορα κτίρια, προκειμένου να ελεγχθεί η στατικότητά τους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα δύο κτίρια αναμένεται να κριθούν μη κατοικήσιμα.

Τσίγκας στο Star: «Θα εξεταστεί αν έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι»

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star ανέφερε ότι οι περισσότερες πιθανότητες συγκλίνουν στο ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

Όπως σημείωσε, «θα εξεταστεί αν έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι», ενώ θα διασταυρωθούν τα στοιχεία των μελετών και της εγκατάστασης. Ο ίδιος υπογράμμισε πως «στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν είχε έλθει γνωστό κάτι ανάλογο», σχετικά με προηγούμενες καταγγελίες για οσμή ή διαρροή αερίου. Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αστοχίας υλικού, σημειώνοντας ότι «μπορεί να είχε εισχωρήσει εντός των δομικών υλικών και να μην ήταν τόσο ικανό στην ατμόσφαιρα».