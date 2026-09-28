Το πλαίσιο, η συμπεριφορά και η συνολική εικόνα μιας συζήτησης έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από μία μεμονωμένη φράση

Στις καθημερινές συζητήσεις υπάρχουν εκφράσεις που χρησιμοποιούμε σχεδόν μηχανικά, χωρίς να συνειδητοποιούμε τι μπορεί να επικοινωνούν στον συνομιλητή μας.

Όταν, όμως, κάποιος αποφεύγει συστηματικά να απαντήσει άμεσα, ορισμένες φράσεις μπορεί να λειτουργούν ως τρόπος για να αλλάξει η κατεύθυνση της συζήτησης ή να περιορίσει τις πληροφορίες που δίνει.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι όποιος χρησιμοποιεί μία από τις παρακάτω εκφράσεις λέει απαραίτητα ψέματα. Το πλαίσιο, η συμπεριφορά και η συνολική εικόνα μιας συζήτησης έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από μία μεμονωμένη φράση.

«Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα»

Μια τέτοια απάντηση μπορεί να δίνει την εντύπωση ότι η αφήγηση έχει ολοκληρωθεί, χωρίς όμως να παρέχει πραγματικά όλες τις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, όταν κάποιος εξηγεί τι έκανε και κλείνει την περιγραφή του με μια αόριστη έκφραση όπως «κάπως έτσι» ή «πάνω-κάτω», αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν στοιχεία που δεν αναφέρθηκαν. Η φράση από μόνη της δεν αποδεικνύει ότι αποκρύπτεται κάτι. Μπορεί απλώς να αποτελεί έναν συνηθισμένο τρόπο ομιλίας. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείται κάθε φορά που η συζήτηση πλησιάζει σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ίσως αξίζει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή.

«Δεν έχεις στοιχεία για αυτό»

Αντί να δοθεί απάντηση στην ουσία μιας ερώτησης, η συζήτηση μπορεί να στραφεί στην ύπαρξη ή όχι αποδεικτικών στοιχείων. Μια απάντηση του τύπου «δεν μπορείς να το αποδείξεις» δεν αποτελεί απαραίτητα παραδοχή ή διάψευση. Μεταφέρει, όμως, το επίκεντρο από το ίδιο το γεγονός στο αν ο άλλος είναι σε θέση να το τεκμηριώσει. Σε μια έντονη συζήτηση, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη φράση επειδή αισθάνεται ότι αμφισβητείται ή επειδή θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της σημάδι ψεύδους. Περισσότερη σημασία έχει το αν η φράση επαναλαμβάνεται κάθε φορά που ζητείται μια συγκεκριμένη εξήγηση.

«Και γιατί να έκανα κάτι τέτοιο;»

Εδώ, αντί για μια άμεση απάντηση, εμφανίζεται ένα ερώτημα που αφορά το υποτιθέμενο κίνητρο.

Αντί κάποιος να πει απλά «όχι, δεν το έκανα», μπορεί να ρωτήσει γιατί θα είχε λόγο να κάνει κάτι τέτοιο. Με αυτόν τον τρόπο, η συζήτηση μπορεί να φύγει από το βασικό ζήτημα και να στραφεί στο αν η συγκεκριμένη πράξη θα ήταν λογική ή αν θα είχε κάποιο όφελος. Πρόκειται για μια απολύτως φυσιολογική αντίδραση που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε αισθάνεται ότι κατηγορείται άδικα. Γι' αυτό και δεν αποτελεί ασφαλή ένδειξη εξαπάτησης. Το ενδιαφέρον βρίσκεται περισσότερο στο αν η συγκεκριμένη ερώτηση χρησιμοποιείται διαρκώς για να αποφευχθεί μια καθαρή απάντηση.

«Δηλαδή τώρα με κατηγορείς;»

Μια τέτοια φράση μπορεί να αλλάξει αμέσως τη δυναμική μιας συζήτησης. Το αρχικό ερώτημα μπορεί να αφορά μια συγκεκριμένη πράξη ή ένα γεγονός, όμως ξαφνικά η προσοχή μεταφέρεται στον τρόπο με τον οποίο τέθηκε η ερώτηση. Ο συνομιλητής που ζητούσε μια εξήγηση μπορεί να βρεθεί στη θέση να πρέπει να εξηγήσει γιατί αμφισβήτησε τον άλλον.

Και εδώ, όμως, χρειάζεται προσοχή. Η συγκεκριμένη αντίδραση μπορεί να προκύψει από αίσθημα αδικίας, εκνευρισμό ή παρεξήγηση και όχι απαραίτητα από προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας.

Πηγή άρθρου Mylife.com.cy