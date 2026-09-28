Pirelli: Ο George Russell κέρδισε το GP του Αζερμπαϊτζάν

Ο George Russell κέρδισε το GP του Αζερμπαϊτζάν. Ο οδηγός της Mercedes εξασφάλισε τη νίκη με την ελάχιστη δυνατή διαφορά έναντι του Max Verstappen, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος. Ο Isack Hadjar, ο έτερος οδηγός της ομάδας του τέσσερις φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή, συμπλήρωσε το βάθρο το ίδιο ακριβώς Σαββατοκύριακο που η Red Bull ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2027. Κατά το πρώτο μέρος του αγώνα, ο Russell κατάφερε να χτίσει μια σημαντική διαφορά από το γκρουπ των διωκτών του. Ωστόσο, μετά από δύο περιόδους αυτοκινήτου ασφαλείας, ο Verstappen πάλεψε και ανέκτησε τη δεύτερη θέση.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο οδηγός της Red Bull άσκησε έντονη πίεση στον Βρετανό, παραμένοντας σταθερά σε απόσταση κάτω του ενός δευτερολέπτου από την πρωτοπορία. Τελικά, ο Russell άντεξε και κράτησε τον Verstappen πίσω του μέχρι την καρό σημαία, περνώντας τη γραμμή τερματισμού μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά.

Αμφότεροι ολοκλήρωσαν τον αγώνα με τη μαλακή γόμα, έχοντας εκκινήσει από το grid με τη C4, ενώ ο Hadjar επέλεξε μια εναλλακτική στρατηγική, ξεκινώντας τον αγώνα με τη C5 και τερματίζοντας με τη μέση γόμα. Οι τρεις οδηγοί του βάθρου εκμεταλλεύτηκαν την πρώτη περίοδο αυτοκινήτου ασφαλείας για να πραγματοποιήσουν το pit stop τους. Ολόκληρο το grid χρησιμοποίησε έναν συνδυασμό των δύο πιο μαλακών γομών, με 12 οδηγούς να επιλέγουν να εκκινήσουν με τη μέση γόμα και 10 με τη μαλακή γόμα.

Οι C4 και C5 χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν ισόποσα κατά τη διάρκεια του αγώνα, με το 49% των γύρων να ολοκληρώνεται με τη μέση γόμα και το 51% με τη μαλακή γόμα.Ο Kimi Antonelli, ο οποίος τερμάτισε πέμπτος, διατηρεί την πρωτοπορία στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με 302 βαθμούς. Χάρη σε αυτή τη νίκη, ο Russell μείωσε σημαντικά τη διαφορά και πλέον υπολείπεται, μόλις 66 βαθμούς.