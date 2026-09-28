Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026

Τα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στη έκθεση αυτοκινήτου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.26 , 13:00 Το Rebirth του Μελαχρινού Βελέντζα στο Δρυόδασος της Φολόης
28.09.26 , 12:55 Κασσελάκης στο Cash or Trash: «Είμαι σκληρός διαπραγματευτής»-Sneak preview
28.09.26 , 12:45 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο
28.09.26 , 12:34 Η μαμά που έγινε viral: Κρατούσε μωρό, φαγητό κι ο σύζυγος καθόταν αραχτός
28.09.26 , 12:20 Πρόσωπο με πρόσωπο στον Κορυδαλλό οι γιατροί: Τι συνέβη στη δίωρη συνάντηση
28.09.26 , 12:16 Πολυχρονίδης: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη απ'την πολυκατοικία
28.09.26 , 12:10 Προμηθέας Αλειφερόπουλος: Η ηλικία, η κατάθλιψη, ο έρωτας και ο γιος του
28.09.26 , 12:00 MTV VΜAs 2026: Oι λαμπερές εμφανίσεις και οι μεγάλοι νικητές
28.09.26 , 12:00 Ψηλές γυνακείες μπότες: Προτάσεις για να φορέσεις το must-have της σεζόν
28.09.26 , 11:52 Εφιαλτή πρόβλεψη Γκέιτς: «Το AI μπορεί να προκαλέσει ένα δισ. θανάτους»
28.09.26 , 11:44 Μία διαφορετική συνταγή για σπετσοφάι - Φτιάξτε το με σκιουφιχτά
28.09.26 , 11:43 Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τη Τίμια Ζώνη που φορούσε στην εγκυμοσύνη
28.09.26 , 11:39 Μαζωνάκης: Όσα είπαν στο αγωνιώδες τηλεφώνημα οι γιατροί για τον απινιδωτή
28.09.26 , 11:32 Άννα Βίσση: Τα βίντεο που ανέβασαν οι celebrities απο τη συναυλία
28.09.26 , 11:23 Εβδομάδα συναυλιών: Ξαρχάκος, Slimane και Λιόλιου
Μαζωνάκης: Όσα είπαν στο αγωνιώδες τηλεφώνημα οι γιατροί για τον απινιδωτή
Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών
Ψηλές γυνακείες μπότες: Προτάσεις για να φορέσεις το must-have της σεζόν
Άννα Βίσση: Τα βίντεο που ανέβασαν οι celebrities απο τη συναυλία
Πολυχρονίδης: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη απ'την πολυκατοικία
Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τη Τίμια Ζώνη που φορούσε στην εγκυμοσύνη
Η μαμά που έγινε viral: Κρατούσε μωρό, φαγητό κι ο σύζυγος καθόταν αραχτός
Εφιαλτή πρόβλεψη Γκέιτς: «Το AI μπορεί να προκαλέσει ένα δισ. θανάτους»
Ζιζέλ: Χώρισε με τρεις λέξεις τον Μπρέιντι κι ο λόγος μοιάζει... απίστευτος
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Opel ανεβάζει τους παλμούς στην AUTO ATHINA 2026, από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo, φέρνοντας στο ελληνικό κοινό μία από τις σημαντικότερες νέες αφίξεις της χρονιάς.Στο επίκεντρο της παρουσίας της Μάρκας βρίσκεται το νέο Opel Corsa GSE, το οποίο πραγματοποιεί στην Έκθεση την πανελλαδική του πρεμιέρα. Με 281 hp, επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα και τεχνολογία με σαφείς επιρροές από την Opel Motorsport, το νέο Corsa GSE ανοίγει ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία των σπορ μοντέλων της Opel.

Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026

Νέο Opel Corsa GSE: Η νέα εποχή των ηλεκτρικών επιδόσεων

Το νέο Corsa GSE φέρνει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης μια παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Opel. Από τις εμβληματικές εκδόσεις GSi μέχρι τα θρυλικά μοντέλα OPC, τα πιο δυναμικά Opel είχαν πάντοτε έναν ξεχωριστό ρόλο στην γκάμα της Μάρκας.Με ισχύ 207 kW (281 hp) και μέγιστη ροπή 345 Nm, το αμιγώς ηλεκτρικό hot hatch επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, προσφέροντας τις υψηλότερες επιδόσεις από οποιοδήποτε μοντέλο παραγωγής στην τρέχουσα γκάμα της Opel.

Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026

Πίσω από τις εντυπωσιακές επιδόσεις βρίσκεται η τεχνογνωσία των μηχανικών της Opel στο Rüsselsheim και η στενή συνεργασία με την Opel Motorsport. Το Corsa GSE μοιράζεται το σύστημα κίνησής του με το Mokka GSE και την αγωνιστική του εκδοχή, το Mokka GSE Rally, μεταφέροντας τεχνολογία και εμπειρία από τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον δρόμο. Το αποτέλεσμα είναι ένα Corsa με ξεκάθαρα sport προσανατολισμό, που συνδυάζει την άμεση απόκριση και τις επιδόσεις της ηλεκτροκίνησης με τον δυναμικό χαρακτήρα που παραδοσιακά συνοδεύει τα πιο ξεχωριστά μοντέλα της Opel.Η παρουσία του νέου Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026 αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να γνωρίσει από κοντά τη νέα, κορυφαία έκδοση του Corsa.

Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026

Opel Mokka: Design που δεν περνά απαρατήρητο

Δίπλα στο νέο Corsa GSE, το Mokka δίνει το δικό του ξεχωριστό στίγμα. Με τολμηρή σχεδίαση, compact διαστάσεις και σύγχρονη τεχνολογία, αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή και αναγνωρίσιμα μοντέλα στην ελληνική αγορά. Το Mokka εκφράζει τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της Opel και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα SUV με έντονη προσωπικότητα.

Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026

Opel Frontera: Πρακτικότητα και ευελιξία για κάθε ημέρα

Την παρουσία της Opel στην AUTO ATHINA 2026 συμπληρώνει το Frontera, το SUV που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτικότητα, την ευρυχωρία και την ευελιξία. Με σύγχρονη σχεδίαση, έξυπνες λύσεις για την καθημερινότητα και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τοποθέτηση, το Frontera αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν ένα σύγχρονο και λειτουργικό SUV. Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα τρία μοντέλα στο περίπτερο της Opel καθ’ όλη τη διάρκεια της Έκθεσης.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
OPEL
 |
OPEL CORSA GSE
 |
AUTO ATHINA 2026
 |
ΜΟΝΤΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi
Αυτοκινητο
Team Peugeot TotalEnergies: Στην έκτη θέση στις 6 ώρες του Fugi
ZONTES 703F: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
ZONTES 703F: Δείτε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα
Ράλλυ Ευβοϊκού: Οι ημερομηνίες και οι συμμετοχές
Αυτοκινητο
Ράλλυ Ευβοϊκού: Οι ημερομηνίες και οι συμμετοχές
Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
Αυτοκινητο
Test drive: Οδηγούμε το νέο Renault Clio E -Tech 160
AVATR Technologies: Τα μοντέλα που έρχονται
Αυτοκινητο
AVATR Technologies: Τα μοντέλα που έρχονται
Η Zeekr στην πίστα των Μεγάρων
Αυτοκινητο
Η Zeekr στην πίστα των Μεγάρων
Zeekr: Τα μοντέλα που έφεραν πρωτιά τον Αύγουστο
Αυτοκινητο
Zeekr: Τα μοντέλα που έφεραν πρωτιά τον Αύγουστο
Audi A5 με το προνομιακό πακέτο Premium - Τιμές
Αυτοκινητο
Audi A5 με το προνομιακό πακέτο Premium - Τιμές
Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
Η Citroën πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top