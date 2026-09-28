Πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της showbiz βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννα Βίσση, το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Η συναυλία συγκέντρωσε περίπου 95.000 θεατές στις δύο βραδιές, ενώ ανάμεσα στο κοινό βρέθηκαν ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές, σχεδιαστές και αθλητές.

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν από νωρίς το απόγευμα, με το pre-show να ξεκινά περίπου στις 20:00. Λίγο μετά τις 21:00, η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή και ξεκίνησε το μουσικό της πρόγραμμα με το «Αιγαίο», παρουσιάζοντας ένα μεγάλο μουσικό και οπτικοακουστικό show.

Ποιοι celebrities βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ

Ανάμεσα στα πρόσωπα που απαθανατίστηκαν στις κερκίδες ήταν η Μαρία Σολωμού, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Ανδρομάχη, ο Αργύρης Πανταζάρας και ο Χρήστος Φερεντίνος.

Χρήστος Φερεντίνος

Το «παρών» έδωσαν ακόμη η Αθηνά Οικονομάκου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ενώ στη συναυλία βρέθηκαν επίσης η Σάσα Σταμάτη, ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου.

Αθηνά Οικκονομάκου - Κωνσταντίνος Βασάλος

Από τον χώρο της μόδας φωτογραφήθηκαν μεταξύ άλλων ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Βρεττός Βρεττάκος και ο Στέλιος Κουδουνάρης, ενώ στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν επίσης ο σχεδιαστής κοσμημάτων Περικλής Κονδυλάτος και ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος.

Σάσα Σταμάτη

Ανάμεσα στους αθλητές που βρέθηκαν στη συναυλία ήταν ο πρώην μπασκετμπολίστας Νίκος Φιλίππου, μαζί με τη σύζυγό του, καθώς και ο πρώην αθλητής του ύψους Λάμπρος Παπακώστας με τη σύζυγό του.

Μαρία Σολωμού



Μια βραδιά γεμάτη μουσική και εντυπωσιακές παρουσίες

Το ΟΑΚΑ γέμισε από θαυμαστές της Άννας Βίσση, αλλά και από γνωστά πρόσωπα που θέλησαν να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη συναυλία.

Αργύρης Πανταζάρας

Οι εμφανίσεις των celebrities καταγράφηκαν από τον φωτογραφικό φακό, με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους να μοιράζονται και στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media.

Ρούλα Κορομηλά

Δήμος Αναστασιάδης - Τζένη Θεωνά

Γρηγόρης Αρναούτογλου- Νάνσυ Αντωνίου

Λάμπρος Κωνσταντάρας

Μαρία Ναυπλιώτου

Στεφανία Γουλιώτη

Βασίλειος Κωστέτσος