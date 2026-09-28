Άννα Βίσση: Τα βίντεο που ανέβασαν οι celebrities απο τη συναυλία

Όλοι χόρευαν στον ρυθμό της «απόλυτης» στο ΟΑΚΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.09.26 , 12:55 Κασσελάκης στο Cash or Trash: «Είμαι σκληρός διαπραγματευτής»-Sneak preview
28.09.26 , 12:45 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο
28.09.26 , 12:34 Η μαμά που έγινε viral: Κρατούσε μωρό, φαγητό κι ο σύζυγος καθόταν αραχτός
28.09.26 , 12:20 Πρόσωπο με πρόσωπο στον Κορυδαλλό οι γιατροί: Τι συνέβη στη δίωρη συνάντηση
28.09.26 , 12:16 Πολυχρονίδης: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη απ'την πολυκατοικία
28.09.26 , 12:10 Προμηθέας Αλειφερόπουλος: Η ηλικία, η κατάθλιψη, ο έρωτας και ο γιος του
28.09.26 , 12:00 MTV VΜAs 2026: Oι λαμπερές εμφανίσεις και οι μεγάλοι νικητές
28.09.26 , 12:00 Ψηλές γυνακείες μπότες: Προτάσεις για να φορέσεις το must-have της σεζόν
28.09.26 , 11:52 Εφιαλτή πρόβλεψη Γκέιτς: «Το AI μπορεί να προκαλέσει ένα δισ. θανάτους»
28.09.26 , 11:44 Μία διαφορετική συνταγή για σπετσοφάι - Φτιάξτε το με σκιουφιχτά
28.09.26 , 11:43 Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τη Τίμια Ζώνη που φορούσε στην εγκυμοσύνη
28.09.26 , 11:39 Μαζωνάκης: Όσα είπαν στο αγωνιώδες τηλεφώνημα οι γιατροί για τον απινιδωτή
28.09.26 , 11:32 Άννα Βίσση: Τα βίντεο που ανέβασαν οι celebrities απο τη συναυλία
28.09.26 , 11:23 Εβδομάδα συναυλιών: Ξαρχάκος, Slimane και Λιόλιου
28.09.26 , 11:12 Το νέο ηλεκτρικό Opel Corsa GSE στην AUTO ATHINA 2026
Μαζωνάκης: Όσα είπαν στο αγωνιώδες τηλεφώνημα οι γιατροί για τον απινιδωτή
Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Πέθανε η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών
Ψηλές γυνακείες μπότες: Προτάσεις για να φορέσεις το must-have της σεζόν
Άννα Βίσση: Τα βίντεο που ανέβασαν οι celebrities απο τη συναυλία
Πολυχρονίδης: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη απ'την πολυκατοικία
Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τη Τίμια Ζώνη που φορούσε στην εγκυμοσύνη
Η μαμά που έγινε viral: Κρατούσε μωρό, φαγητό κι ο σύζυγος καθόταν αραχτός
Εφιαλτή πρόβλεψη Γκέιτς: «Το AI μπορεί να προκαλέσει ένα δισ. θανάτους»
Ζιζέλ: Χώρισε με τρεις λέξεις τον Μπρέιντι κι ο λόγος μοιάζει... απίστευτος
Περισσότερα

VIDEOS

Ελένη Προκοπίου
«Δεν είπα ποτέ ''είμαι η Ελένη Προκοπίου'. Γιατί να το
Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στο ΟΑΚΑ για την Άννα Βίσση οι celebrities

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άννα Βίσση πραγματοποίησε μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, με 95.000 θεατές συνολικά.
  • Η συναυλία ξεκίνησε με το κομμάτι «Αιγαίο» και περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό μουσικό και οπτικοακουστικό show.
  • Πολλοί celebrities παρακολούθησαν τη συναυλία, όπως η Μαρία Σολωμού, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Αθηνά Οικονομάκου.
  • Αθλητές όπως ο Νίκος Φιλίππου και ο Λάμπρος Παπακώστας ήταν επίσης παρόντες.
  • Οι παρευρισκόμενοι μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media.

Πλήθος γνωστών προσώπων από τον χώρο της showbiz βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννα Βίσση, το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου. Η συναυλία συγκέντρωσε περίπου 95.000 θεατές στις δύο βραδιές, ενώ ανάμεσα στο κοινό βρέθηκαν ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές, σχεδιαστές και αθλητές. 

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν από νωρίς το απόγευμα, με το pre-show να ξεκινά περίπου στις 20:00. Λίγο μετά τις 21:00, η Άννα Βίσση ανέβηκε στη σκηνή και ξεκίνησε το μουσικό της πρόγραμμα με το «Αιγαίο», παρουσιάζοντας ένα μεγάλο μουσικό και οπτικοακουστικό show. 

Τα συγκινητικά λόγια της Βίσση για τον Μαζωνάκη στη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Ποιοι celebrities βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ

Ανάμεσα στα πρόσωπα που απαθανατίστηκαν στις κερκίδες ήταν η Μαρία Σολωμού, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Ανδρομάχη, ο Αργύρης Πανταζάρας και ο Χρήστος Φερεντίνος.

ΣΤΑΣΥ: 35.000 θεατές μετακινήθηκαν με τον ΗΣΑΠ για τη συναυλία της Βίσση

Χρήστος Φερεντίνος

Χρήστος Φερεντίνος

Το «παρών» έδωσαν ακόμη η Αθηνά Οικονομάκου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ενώ στη συναυλία βρέθηκαν επίσης η Σάσα Σταμάτη, ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου.

Αθηνά Οικκονομάκου - Κωνσταντίνος Βασάλος

Αθηνά Οικκονομάκου - Κωνσταντίνος Βασάλος

Από τον χώρο της μόδας φωτογραφήθηκαν μεταξύ άλλων ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Βρεττός Βρεττάκος και ο Στέλιος Κουδουνάρης, ενώ στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν επίσης ο σχεδιαστής κοσμημάτων Περικλής Κονδυλάτος και ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος. 

Σάσα Σταμάτη

Σάσα Σταμάτη

Ανάμεσα στους αθλητές που βρέθηκαν στη συναυλία ήταν ο πρώην μπασκετμπολίστας Νίκος Φιλίππου, μαζί με τη σύζυγό του, καθώς και ο πρώην αθλητής του ύψους Λάμπρος Παπακώστας με τη σύζυγό του. 

Μαρία Σολωμού

Μαρία Σολωμού


Μια βραδιά γεμάτη μουσική και εντυπωσιακές παρουσίες

Το ΟΑΚΑ γέμισε από θαυμαστές της Άννας Βίσση, αλλά και από γνωστά πρόσωπα που θέλησαν να παρακολουθήσουν από κοντά τη μεγάλη συναυλία.

Αργύρης Πανταζάρας

Αργύρης Πανταζάρας

Οι εμφανίσεις των celebrities καταγράφηκαν από τον φωτογραφικό φακό, με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους να μοιράζονται και στιγμιότυπα από τη βραδιά στα social media.

 

Ρούλα Κορομηλά

Ρούλα Κορομηλά

Δήμος Αναστασιάδης - Τζένη Θεωνά

Δήμος Αναστασιάδης - Τζένη Θεωνά

Γρηγόρης Αρναούτογλου- Νάνσυ Αντωνίου

Γρηγόρης Αρναούτογλου- Νάνσυ Αντωνίου

Λάμπρος Κωνσταντάρας

Λάμπρος Κωνσταντάρας

Μαρία Ναυπλιώτου

Μαρία Ναυπλιώτου

Στεφανία Γουλιώτη

Στεφανία Γουλιώτη

Βασίλειος Κωστέτσος

Βασίλειος Κωστέτσος

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
 |
ΟΑΚΑ
 |
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΒΑΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
ΝΑΝΣΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΕΤΣΟΣ
 |
ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ
 |
ΣΑΣΑ ΣΤΑΜΑΤΗ
 |
ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέτρος Πολυχρονίδης - Γιώργος Μαζωνάκης
Celebrities & Gossip Νεα
Πολυχρονίδης: Η άγνωστη ιστορία με τον Γιώργο Μαζωνάκη απ'την πολυκατοικία
Προμηθέας Αλειφερόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Προμηθέας Αλειφερόπουλος: Η ηλικία, η κατάθλιψη, ο έρωτας και ο γιος του
MTV VΜAs: Oι λαμπερές εμφανίσεις και οι μεγάλοι νικητές
Celebrities & Gossip Νεα
MTV VΜAs 2026: Oι λαμπερές εμφανίσεις και οι μεγάλοι νικητές
Καινούργιου: Η Ζώνη Που Φορούσε Στην Εγκυμοσύνη Της
Celebrities & Gossip Νεα
Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τη Τίμια Ζώνη που φορούσε στην εγκυμοσύνη
Ζιζέλ: Ο Λόγος Που Χώρισε Από Τον Τομ Μπρέιντι
Celebrities & Gossip Νεα
Ζιζέλ: Χώρισε με τρεις λέξεις τον Μπρέιντι κι ο λόγος μοιάζει... απίστευτος
Σκορδά, Τσιμτσιλή, Ζόζεφιν: Με total black looks σε εγκαίνια
Celebrities & Gossip Νεα
Σκορδά, Τσιμτσιλή, Ζόζεφιν: Με total black looks σε βραδινό event
Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Celebrities & Gossip Νεα
Άννα Βίσση: Τα απροόπτα δεν έλειψαν στη μεγαλειώδη συναυλία της στο ΟΑΚΑ
Απόστολος Ρουβάς
Celebrities & Gossip Νεα
Απόστολος Ρουβάς: Τριών ο Αλκίνοος! Το πάρτι με θέμα το εργοτάξιο
Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ανδρομάχη για τις φήμες χωρισμού από τον Λιβάνη – «Δεν αφορά κανέναν»
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top