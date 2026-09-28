Αποκαλύψεις για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου όταν αργοπέθαινε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την γιατρό να μη γνωρίζει πώς να λειτουργήσει τον απιδινωτή, που ίσως να έσωζε τον τραγουδιστή, έκανε ο εκπρόσωπος της εταιρείας που πούλησε τη συσκευή στους δύο προφυλακσμένους γιατρούς.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ο ειδικός ιατρικών μηχανημάτων Γιώργος Αδαμόπουλος, ανέφερε πως η εταιρεία του το 2022 είχε προμηθεύσει το ιατρείο της οδού Καρνεάδου με ένα πακέτο προϊόντων, στο οποίο περιλαμβανόταν και ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής.

Επιβεβαίωσε, μάλιστα, ότι η γιατρός του τηλεφώνησε για να του ζητήσει οδηγίες για το πώς λειτουργεί ο απινιδωτής, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης «έσβηνε» στο κρεβάτι του ιατρείου.

«Χτύπησε το τηλέφωνό μου στις 16: 26 και στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η νοσηλεύτρια με την οποία μιλούσα συνήθως και μου είπε ότι είχαν κάποιο πρόβλημα με τον απινιδωτή. Κατάλαβα ότι με είχε σε ανοιχτή ακρόαση γιατί μπήκε στη συνομιλία η γιατρός και ξεκίνησα να προσπαθώ να καταλάβω ποιο ήταν το πρόβλημα για να δώσω οδηγίες», είπε.

Όπως σημείωσε, δεν είχε γίνει επίδειξη λειτουργίας του απινιδωτή στους γιατρούς και το προσωπικό του ιατρείου, γιατί δεν υπήρχε χρόνος και προχώρησε στην εξωφρενική αποκάλυψη.

«Ρώτησα αν έχουν τον απινιδωτή πάνω στην μπαταρία και τότε μου απάντησαν ότι ήταν στο κουτί του και μόλις τον είχαν βάλει. Το θέμα είναι ότι δεν τον είχαν βγάλει τον απινιδωτή από το κουτί. Δε λειτουργούσε», είπε ο κ. Αδαμόπουλος και συνέχισε:

«Εκεί, τους απάντησα ότι δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει ο απινιδωτής, αφού ήταν εκτός λειτουργίας τόσα χρόνια και ακολούθησε μια σιωπή. Ήμουν σε ανοιχτή ακρόαση, αλλά δεν άκουγα κανέναν. Έλεγα συνέχεια “παρακαλώ, παρακαλώ” και κάποια στιγμή άκουσα μια αντρική φωνή να μου λέει “εντάξει κύριε Αδαμόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ”. Δεν ξέρω αν ήταν ο προφυλακισμένος γιατρός».

Θάνατος Μαζωνάκη: Η μπαταρία και η συντήρηση

Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της μπαταρίας. Ο κ. Αδαμόπουλος εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες συσκευές έχουν βασικά αναλώσιμα, μεταξύ των οποίων η μπαταρία και τα ηλεκτρόδια.

«Οι εν λόγω συσκευές έχουν δύο βασικά αναλώσιμα. Το ένα είναι η μπαταρία τους, η οποία δεν είναι επαναφορτιζόμενη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και μοντέλα με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Όταν, σύμφωνα με όσα είπε, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας διαπιστώθηκε ότι η μπαταρία δεν ήταν τοποθετημένη, προέκυψε το ερώτημα τι είχε συμβεί όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει τεχνικό συμπέρασμα για το αν η μπαταρία είχε υποστεί βλάβη από την παραμονή της στο κουτί, επισημαίνοντας ότι δεν είναι ο αρμόδιος για να αποφανθεί και πως αυτό θα πρέπει να προκύψει από το πόρισμα.

«Κοιτάξτε, δεν είμαι ο αρμόδιος να πω τι πήγε στραβά. Τεχνικά προφανώς υπήρχε αστοχία. Ίσως στην μπαταρία ίσως. Δεν μπορούμε να ξέρουμε», ανέφερε.

Τέλος εξήγησε πως η αγορά ενός απινιδωτή δεν αρκεί. Θα πρέπει αυτός που τον προμηθεύτηκε να τον τοποθετήσει σε σωστή θέση και να τον συντηρεί, όπως πρέπει, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα.