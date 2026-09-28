Πρόγραμμα μετεγκατάστασης: Ως 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην περιφέρεια

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STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
Μετεγκατάσταση: 10.000 Ευρώ Για Μετακόμιση Στην Περιφέρεια
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης σε νέες περιοχές της χώρας.
  • Οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για μετακόμιση σε περιοχές με δημογραφικά προβλήματα.
  • Συμπεριλαμβάνονται επτά δήμοι στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων και οι Δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία.
  • Η πλατφόρμα αιτήσεων θα ανοίξει τον Οκτώβριο για οκτώ Περιφερειακές Ενότητες.
  • Πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά από τον Έβρο.

Σε νέες περιοχές της χώρας επεκτείνεται το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει τις 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που αποφασίζουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

«Η τρίτη δράση αφορά περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, όπου το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, που ξεκίνησε πιλοτικά από τον Έβρο και για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει, επεκτείνεται τώρα σε επτά δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και στους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Προβλέπει- θυμίζω- οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί. Παράλληλα, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για τις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες που έχουν ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό: Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά» έγραψε χαρακτηστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής σήμερα. 

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