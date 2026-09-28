Μετεγκατάσταση: 10.000 Ευρώ Για Μετακόμιση Στην Περιφέρεια

Σε νέες περιοχές της χώρας επεκτείνεται το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει τις 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που αποφασίζουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

«Η τρίτη δράση αφορά περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, όπου το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, που ξεκίνησε πιλοτικά από τον Έβρο και για το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει, επεκτείνεται τώρα σε επτά δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και στους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία. Προβλέπει- θυμίζω- οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για ανθρώπους και οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί. Παράλληλα, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για τις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες που έχουν ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό: Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά» έγραψε χαρακτηστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής σήμερα.

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