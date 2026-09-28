Μία φαντασμαγορική συναυλία έδωσε στο ΟΑΚΑ η Άννα Βίσση και η μοναχοκόρη της Σοφία αποδείχθηκε πως είναι η μεγαλύτερη της θαυμάστρια.
Τα συγκινητικά λόγια της Βίσση για τον Μαζωνάκη στη συναυλία στο ΟΑΚΑ
Η σχεδιάστρια μόδας και creative director αποκάλυψε πως ταξίδεψε χιλιόμετρα για να βρεθεί δίπλα στη μητέρα της ενώ φόρεσε και ένα φούτερ που σχεδίασε η ίδια με τα αρχικά της Άννας.
«Η Άννα γράφει ιστορία» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε.
Η Σοφία Καρβέλα βρισκόταν στα παρασκήνια και στις πρώτες θέσεις της συναυλία δηλώνοντας την απόλυτη στήριξή της. Η ίδια μάλιστα μοιράστηκε και στιγμιότυπα από τη Συναυλία- Σταθμό εκθειάζοντας τη.
«Τα λέμε, τι βραδιά» έγραψε σε μία από τις λεζάντες.
Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν
Η Άννα Βίσση έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου Δεκάδες χιλιάδες θεατές να την αποθεώνουν και να ερμηνεύουν παλιές και νέες της επιτυχίες.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.