Σοφία Καρβέλα: Από τη Νέα Υόρκη στο ΟΑΚΑ για ένα βράδυ για χάρη της Βίσση

Το εντυπωσιακό φούτερ και οι φωτογραφίες από τη φαντασμαγορική βραδιά

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Δείτε την αφιέρωση της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Μία φαντασμαγορική συναυλία έδωσε στο ΟΑΚΑ η Άννα Βίσση και η μοναχοκόρη της Σοφία αποδείχθηκε πως είναι η μεγαλύτερη της θαυμάστρια.

Έγραψε ιστορία η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ/ φωτογραφία από NDP

Έγραψε ιστορία η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ/ φωτογραφία από NDP

Τα συγκινητικά λόγια της Βίσση για τον Μαζωνάκη στη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Η σχεδιάστρια μόδας και creative director αποκάλυψε πως ταξίδεψε χιλιόμετρα για να βρεθεί δίπλα στη μητέρα της ενώ φόρεσε και ένα φούτερ που σχεδίασε η ίδια με τα αρχικά της Άννας. 

Σοφία Καρβέλα: Από τη Νέα Υόρκη στο ΟΑΚΑ για ένα βράδυ για χάρη της Βίσση

«Η Άννα γράφει ιστορία» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας που δημοσίευσε. 

Η Σοφία Καρβέλα βρισκόταν στα παρασκήνια και στις πρώτες θέσεις της συναυλία δηλώνοντας την απόλυτη στήριξή της. Η ίδια μάλιστα μοιράστηκε και στιγμιότυπα από τη Συναυλία- Σταθμό εκθειάζοντας τη.

Σοφία Καρβέλα: Από τη Νέα Υόρκη στο ΟΑΚΑ για ένα βράδυ για χάρη της Βίσση

Σοφία Καρβέλα: Από τη Νέα Υόρκη στο ΟΑΚΑ για ένα βράδυ για χάρη της Βίσση

 «Τα λέμε, τι βραδιά» έγραψε σε μία από τις λεζάντες.

Άννα Βίσση: Έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ - Δεκάδες χιλιάδες θεατές την αποθέωσαν

Σοφία Καρβέλα: Από τη Νέα Υόρκη στο ΟΑΚΑ για ένα βράδυ για χάρη της Βίσση

Η Άννα Βίσση έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου Δεκάδες χιλιάδες θεατές να την αποθεώνουν και να ερμηνεύουν παλιές και νέες της επιτυχίες. 

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΑΚΑ
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ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ
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