Τελευταία ευκαιρία σήμερα (28 Σεπτεμβρίου) ως τις 23:59 για όσους επιθυμούν να κάνουν αίτηση για το Thessaly Evros Pass 2026 και να διεκδικήσουν voucher ως και 250 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μέσω κλήρωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος επιλέγει έναν από τους δύο προορισμούς και δηλώνει αν ενδιαφέρεται για μία ή και για τις δύο περιόδους χρήσης: Σεπτέμβριο–Οκτώβριο 2026 και Νοέμβριο–Δεκέμβριο 2026. Θα διατεθούν συνολικά 7.500 κάρτες για τη Θεσσαλία και 1.400 για τον Έβρο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Thessaly Evros Pass 2026: Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025.

Από τη δράση αποκλείονται όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι ή ωφελούμενοι του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2025–2026 ή 2026–2027, ακόμη και αν δεν αξιοποίησαν την παροχή. Ο αποκλεισμός ισχύει και για όσους έχουν επιλεγεί για αντίστοιχη παροχή άλλου φορέα την ίδια περίοδο.

Οι δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από τον Φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων τα αποτελέσματα της οποίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Thessaly Evros Pass 2026: Ποιες είναι οι περιοχές που αφορούν τη δράση;

Το ποσό που διατίθεται από τη δράση μέσω της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) σε Δήμους και Δημοτικές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Πιο συγκεκριμένα βάσει του προγράμματος που θα επιλεχθεί από τον δικαιούχο, οι περιοχές ορίζονται ως εξής:

«Thessaly Pass» που αφορά στους Δήμους Νοτίου Πηλίου Ζαγοράς Μουρεσίου, Βόλου, Αγιάς, Τεμπών, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων) και Μετεώρων και

«Evros Pass» που αφορά στο Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Ο προορισμός δηλώνεται ρητώς κατά την υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων.